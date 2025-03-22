量子實驗室拚今年運作

輝達GTC大會在美國時間20日首次舉辦「量子日」活動，以「量子運算：現況與未來發展」為題，邀集量子運算相關業界人士對談。輝達執行長黃仁勳表示，量子運算深具潛力，輝達不製造量子電腦，但創造加速運算堆疊以賦能量子電腦，將在波士頓建立輝達加速量子研究中心（NVAQC）。

輝達宣布，將於波士頓建立一處提供尖端科技推動量子運算發展的輝達加速量子研究中心（NVAQC），將與包括Quantinuum、Quantum Machines及QuEra Computing等領先量子運算創新業者，哈佛量子科學與工程計畫（HQI）、麻省理工學院工程量子系統（EQuS）小組等頂尖大學的研究人員合作，「可能將成為全球最先進的加速運算和混合式量子運算研究實驗室」，儘快在今年內運作。