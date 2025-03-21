快訊

院長去年猝逝…高雄62年老牌醫院將熄燈 衛生局回應了

美股殺不停！道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

加速顯示器產業升級轉型 四年經濟部投3.68億研發補助

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部產業發展署21日表示，顯示器產業為我國第二大科技產業，為加速產業升級轉型，自2021年起推動「智慧顯示跨域應用暨場域推動計畫」，透過產創平台輔導機制，推動智慧顯示跨域應用，積極串聯供應鏈上下游資源，強化高值化解決方案開發。2021年至2024年已投入約3.68億元研發補助，輔導業者共創合作提出26項智慧顯示創新研發案。

包括透明LED與數位雙生機場、園區多元智慧互動應用、裸視3D智慧診療平台、航空駕駛艙顯示器等，廣泛應用於智慧移動、智慧育樂、智慧醫療等場域，並累計創造逾1,000萬人次服務體驗，展現智慧顯示應用落地成果。同時，相關創新成果亦已拓展至日本、泰國、馬來西亞等國際市場，展現我國智慧顯示產業的創新實力與國際競爭力。

經濟部產業發展署還提到，因應全球智慧場域與沉浸式體驗需求的增加，顯示技術正朝向更高互動性與無縫整合的方向發展。特別是透明顯示技術，不僅提供視覺穿透性，更能與環境融合，成為智慧應用的重要載體。隨著透明顯示技術的演進，在穿透度、解析度皆有顯著提升，在視覺上達到透通的效果，更可減少空間壓迫感，完成虛擬影像與實景的疊合效果，在場域上擁有多元的應用。

美國調研機構Global Market Insights研究指出，2023年全球透明顯示器市場價值為28.4億美元，預計2024年至2032年複合年成長率將超過45%，突顯出透明顯示未來具有廣大的市場商機。

經濟部產業發展署表示，未來將持續推動顯示技術朝向高值化、系統化及國際化發展，從技術研發、產品試製到場域驗證，完善智慧顯示生態系。特別針對透明顯示、可撓顯示、低碳節能顯示等新興技術，鼓勵產業跨域合作，導入AI、5G、物聯網等智慧科技，推動顯示技術應用深化至智慧零售、智慧育樂、智慧醫療、智慧移動等多元場域。

此外，並將積極鏈結國際市場，強化國內業者與全球供應鏈接軌，搶攻智慧場域及沉浸式體驗商機，協助產業從「產品製造」升級為「系統整合與解決方案」，推動顯示產業邁向高附加價值與國際市場，打造台灣成為全球智慧顯示應用的重要基地，強化國際競爭力與市場影響力。

經濟部 顯示器

延伸閱讀

浙江大學研發出全球最小LED 具有巨大應用潛力

AI跨院整合到智慧復康巴士 台灣智慧醫療成功輸出泰國

友達：實踐綠色生產減塑 設定2030年塑膠中和目標

傳台也在「骯髒15國」名單中 郭智輝：經濟部已提出因應方法

相關新聞

鴻海李維斌登台開講 曝「後量子」關鍵應用、產業指引

隨著雲端運算普及，如何透過加密技術確保國家數位主權，並有效應對量子計算帶來的Y2Q ( Years to Quantum...

宣示愛台灣 台積高雄2奈米擴廠外傳3月31日辦典禮

業界盛傳台積電（2330）高雄2奈米擴廠外傳3月31日辦典禮，將展示在台灣擴廠愛台灣的決心，並將由台積高階主管主持。同時...

高雄市長陳其邁赴美矽谷訪問 思科宣布進駐高雄建立展示中心

高雄市長陳其邁訪美出席輝達2025 GTC年會，外界除了關注是否爭取輝達亞洲總部落腳高雄，美西時間3月20日，陳其邁拜會...

緯創布局無人機！高管籲：打群架掌握「2技術」最關鍵

代工大廠緯創（3231）近年透過旗下經緯航太積極佈局無人載具開發銷售與服務領域，而經緯航太總工程師兼飛航部經理葉泳蘭博士...

和碩童子賢：加州新辦公室緊鄰輝達 美國製造仍在評估

和碩（4938）董事長童子賢21日出席自家美國加州聖塔克拉拉（Santa Clara）的新辦公室啟用典禮，童子賢分析，新...

華碩報喜！奪22項「iF 設計大獎」 穩居台設計領導地位

電腦品牌大廠華碩（2357） 今年囊括22項iF設計大獎，再次展現卓越設計與創新實力。自首次參賽以來，已累計榮獲344項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。