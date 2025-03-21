加速顯示器產業升級轉型 四年經濟部投3.68億研發補助

經濟部產業發展署21日表示，顯示器產業為我國第二大科技產業，為加速產業升級轉型，自2021年起推動「智慧顯示跨域應用暨場域推動計畫」，透過產創平台輔導機制，推動智慧顯示跨域應用，積極串聯供應鏈上下游資源，強化高值化解決方案開發。2021年至2024年已投入約3.68億元研發補助，輔導業者共創合作提出26項智慧顯示創新研發案。

包括透明LED與數位雙生機場、園區多元智慧互動應用、裸視3D智慧診療平台、航空駕駛艙顯示器等，廣泛應用於智慧移動、智慧育樂、智慧醫療等場域，並累計創造逾1,000萬人次服務體驗，展現智慧顯示應用落地成果。同時，相關創新成果亦已拓展至日本、泰國、馬來西亞等國際市場，展現我國智慧顯示產業的創新實力與國際競爭力。

經濟部產業發展署還提到，因應全球智慧場域與沉浸式體驗需求的增加，顯示技術正朝向更高互動性與無縫整合的方向發展。特別是透明顯示技術，不僅提供視覺穿透性，更能與環境融合，成為智慧應用的重要載體。隨著透明顯示技術的演進，在穿透度、解析度皆有顯著提升，在視覺上達到透通的效果，更可減少空間壓迫感，完成虛擬影像與實景的疊合效果，在場域上擁有多元的應用。

美國調研機構Global Market Insights研究指出，2023年全球透明顯示器市場價值為28.4億美元，預計2024年至2032年複合年成長率將超過45%，突顯出透明顯示未來具有廣大的市場商機。

經濟部產業發展署表示，未來將持續推動顯示技術朝向高值化、系統化及國際化發展，從技術研發、產品試製到場域驗證，完善智慧顯示生態系。特別針對透明顯示、可撓顯示、低碳節能顯示等新興技術，鼓勵產業跨域合作，導入AI、5G、物聯網等智慧科技，推動顯示技術應用深化至智慧零售、智慧育樂、智慧醫療、智慧移動等多元場域。

此外，並將積極鏈結國際市場，強化國內業者與全球供應鏈接軌，搶攻智慧場域及沉浸式體驗商機，協助產業從「產品製造」升級為「系統整合與解決方案」，推動顯示產業邁向高附加價值與國際市場，打造台灣成為全球智慧顯示應用的重要基地，強化國際競爭力與市場影響力。