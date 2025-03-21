欣興三子公司減資 配合集團營運規劃提升資金運用效率
PCB載板廠商欣興（3037）21日公告三家子公司減資，公司說明主要是配合集團營運規劃提升資金運用效率。
欣興公告子公司UMTC HOLDINGS LIMITED 減資比率8.39%，減資基準日114/03/21。欣興子公司UNIMICRON HOLDING LIMITED也減資，減資比率24.31%，減資基準日114/03/21。欣興子公司UMTC HOLDINGS LIMITED 也減資8.39%，減資基準日也相同。
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