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欣興三子公司減資 配合集團營運規劃提升資金運用效率

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB載板廠商欣興（3037）21日公告三家子公司減資，公司說明主要是配合集團營運規劃提升資金運用效率。

欣興公告子公司UMTC HOLDINGS LIMITED 減資比率8.39%，減資基準日114/03/21。欣興子公司UNIMICRON HOLDING LIMITED也減資，減資比率24.31%，減資基準日114/03/21。欣興子公司UMTC HOLDINGS LIMITED 也減資8.39%，減資基準日也相同。

欣興 減資

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