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智冠春酒席開105桌 今年營運力拚再成長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
智冠董事長王俊博。
智冠董事長王俊博。

遊戲通路龍頭廠智冠（5478）21日舉辦2025集團春酒，今年主題為「智冠尚勇」，董事長王俊博指出，公司看好遊戲市場會持續擴大，公司業績也會努力再創佳績。

智冠去年全年合併營收67.74億元，年增8％，歸屬母公司業主淨利11.39億元，年增32％，創2011年以來新高，每股純益7.75元，並配發現金股利7.5元。

王俊博表示，「智冠成立至今已42年，而我今年72歲，但我的拚勁與衝勁不輸27歲年輕人，希望未來能持續帶領公司邁向國際，站穩國際市場。」

展望未來，目前智冠集團MyCard會員數突破720萬，持續拓展海外潛力市場，已與東南亞近600家廠商合作，更長期強化防詐騙機制，持續與政府、通路合作聯手打擊詐騙，也成為遊戲業首家取得「線上身分快速識別FIDO」驗證，去年度已累計超過百萬人次使用。另外，推出虛實整合影音互動體驗「街頭玩家見面會」，在全台高消費力商圈佈建超過1500家實體通路，深化經營玩家社群。

子公司網龍（3083）去年發行《吞食天地 多元宇宙》鏈遊版及STEAM平台推出《吞食天地2：誕生Reborn》，今年重點產品預計推出《吞食天地 虛擬世界》、《飄流幻境Re：星之方舟》及《天命尋秦記》三款手遊新作。另一家子公司遊戲新幹線，代理國產二次元手遊新作《風色幻想NeXus》，預計於今年第1季登場。

智冠 詐騙

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