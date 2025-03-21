中華電信董座夢想成真 市值穩穩「破兆」了！

中華電信（2412）董事長簡志誠日前喊出，2025年重點是「AI加持，挑戰兆元市值」。中華電信21日上漲1元，收130元，市值穩穩站上「兆元」水準，來到1兆84.68億元，市值排行第六，僅次於台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、富邦金（2881）及台達電（2308）。

近期川普政府頻頻喊話，台股震盪加劇，中華電信成為外資及投信法人資金避風港，加上今年股利政策很有誠意，推升股價走揚，以中華電信資本額775.74億元計算，股價在129元以上，市值就破兆元，日前股價一度在盤中觸及129元，市值「一度」突破兆元，20日收盤129元，市值破兆元，今日延續漲勢，市值穩穩站上「兆元」水準，股價距離歷史新高的132.5元，也僅咫尺之遙。

中華電信日前股利出爐，果然如董事長簡志誠預告的「驚喜」，每股將配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，創2017年以來最高，將發出387.87億元，逾30萬股東喜收股利紅包。

中華電信近年來蟬連電信每股獲利王，2024年營收及獲利連續七年成長，近五年盈餘分配率介於99.91%至100.04%，去年每股配發4.758元現金股利，盈餘分配率99.96%。

日前簡志誠表示，2025年擬定AI、新世代網路、安全與韌性、轉投資與企業創新、市場策略、永續發展等六大重點，在AI領域要扮演「賦能者 + 協創者」角色，提供算力服務，協助政府與企業，更與夥伴合作開發智慧應用。

中華電信將強化5G、6G、全光網路部署，提高運營智慧化，更大力AI應用於網路維運，降低成本並提升效率，加強網路安全及資訊安全，海纜建設包含國內、國際，除今年將完工登陸的東南亞日本二號海纜（SJC2）及Apricot，明年第3條台馬四號海纜完工，並新增1條台澎金海纜，此外，今年還將投資近20億元，投資新海纜。

中華電信獨家代理的低軌衛星OneWeb與中軌衛星SES，將提供商業服務，簡志誠表示，未來將持續代理國際衛星，今年衛星業務可望貢獻營收超過十億元。

另一方面，中華電信投入AI基礎建設，已將台南IDC升級AIDC，台北及高雄將陸續升級AIDC，更發展全光網路，串連AIDC與AIDC，以超高速度、超低延遲、超低耗能，打破IDC地域及電力限制，簡志誠強調，將達成一個按鍵，數秒內就可以完成VM（虛擬主機）異地備援，提供政府及企業VM異地備援需求。

簡志誠認為，AI趨勢清晰，商機也很明確，中華電信做好萬全準備（算力、網路、服務），並攜手國內、外AIDC及應用服務業者，靜待AI商機發酵。