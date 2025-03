中華電攜台達電、和碩、NTT 推動全光網路

2025智慧城市展全球電信商大會20日登場,中華電信(2412)攜手NTT,聚焦IOWN全光化網路及創新應用,台達電(2308)及和碩(4938)則積極投入致力IOWN全光網路相關設備發展。

2025智慧城市展全球電信商大會論壇3月20日隆重登場,中華電信號召全球電信界領袖,共同探討AI時代如何透過新世代技術與解決方案重新定義人類生活。本次論壇以「5G AI應用時代:下一代技術如何重塑人類生活(How Next-Generation Technologies and Solutions Redefine Human Life in the AI Era)」為題,中華電信協同台北市電腦公會,共邀來自日本NTT、新加坡Singtel、泰國National Telecom、越南FPT及台達電等重量級講者分享合作共創、數位轉型、5G發展及智慧網路技術最新發展與應用。

NTT IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)開發辦公室副總裁Dr. Yosuke Aragane荒金博士剖析數位轉型與5G應用的發展趨勢,並分享NTT在網路安全、企業技術戰略及全球服務佈局的經驗。

IOWN技術具備低延遲與高傳輸能力,中華電信表示,持續與NTT合作將此技術特性導入推動智慧城市與企業創新應用,包括全息投影技術可透過IOWN APN與國際連結,讓不同地點的表演者能即時協作異地共演,創造沉浸式互動體驗。該技術已於2024年NTT R&D論壇亮相,並將於2025大阪世博會擴大應用,展現其在娛樂、文化及企業協作領域的潛力。

此外,台灣廠商也積極參與IOWN技術,台達電積極將IOWN技術導入智慧能源與智慧建築領域,透過全光網絡的即時監測與AI優化調度能力,提升能源管理效率,使電力分配更精準、系統運作更穩定。

和碩聯合科技則聚焦於智慧製造與工業4.0,利用IOWN技術提升工廠內部數據交換與AI決策機制,優化生產流程並提高運營效率。隨著智慧製造需求攀升,IOWN技術的導入將為企業帶來更具競爭力的解決方案,推動產業升級與全球供應鏈數位轉型。

中華電信表示,近年來,積極深化全球合作網絡,攜手新加坡Singtel、泰國AIS電信公司等國際夥伴,共同推動5G、AI與邊緣運算技術發展。今年於西班牙世界行動通訊大會(MWC),中華電信更結合Singtel、全球電信技術領導廠商愛立信展示三方合作成果,藉由與Singtel共同開發的Paragon平台,提供企業客戶隨需即用的5G獨立組網(Standalone, SA)網路切片開通服務(on-demand slicing services),助力台灣產業數位化。

中華電信研究院副院長李榮瑞分享,於5G與AI技術融合的最新應用,探討如何透過固網與行動網路整合、雲網協同等技術,提升電信服務韌性與永續發展,並提及中華電信在寬頻網路、網路安全及開放網路等領域的研究成果,強調這些技術將如何協助企業與政府機構應對未來挑戰。

中華電信總經理林榮賜在論壇總結表示,AI、5G及新世代網路技術如IOWN正逐步改變人類的工作模式、溝通方式與生活形態,除提升效率、更可重塑產業新局。他同時強調,這些創新技術的前瞻推動需藉由全球電信業者共同努力,本屆智慧城市展的全球共創館與今日的全球電信商大會就是展現出此一趨勢。

中華電信指出,長期深耕台灣、放眼國際,於今年台北智慧城市展中設立四大館區:「主展館」、「全球共創館」、「淨零主題館」及「新創主題區」合計展出41個展項,包含交通部、數位發展部、內政部及台北市、基隆市、新竹市/縣、苗栗縣、桃園市、台中市等多位中央部會及地方政府長官均蒞臨指導。

在2025智慧城市展,中華電信各展館成功展現台灣資通訊業者與國際指標業者不斷地技術演進與創新,持續推展智慧化應用服務,以永續發展為願景,攜手共創智慧城市的美好未來。