快訊

遭影射放消息？葛斯齊開戰S家「別再噁心」 賈永婕不忍回應了

現場尖叫四起！花蓮火車站前計程車暴衝 民眾痛苦倒地哀嚎

緯創布局AI醫材有成！獲璽悅月子中心導入 大展照護量能

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
璽悅產後護理之家導入緯創醫學科技AI技術。緯創醫學／提供
璽悅產後護理之家導入緯創醫學科技AI技術。緯創醫學／提供

代工大廠緯創（3231）旗下高階智慧醫療器材製造業者緯創醫學21日指出，自團隊推出BestShape VS「AI零接觸新生兒智能照護產品」並與璽悅產後護理之家攜手合作，已成功邁向第六年，其間經歷COVID-19及多次呼吸道融合病毒（RSV）疫情危機，透過AI科技輔助結合護理人員專業照護，有效避免月子中心成為傳染病的群聚熱點，至今已照顧超過8,500名新生兒，獲得家長與業界的高度肯定。

璽悅明水館21日盛大開幕，除了延續使用緯創醫學的AI智能照護系統輔助監控寶寶的生理數據外，更進一步在媽媽房導入緯創醫學的新產品BestShape Care「AI零接觸樂活偵測系統」，以高隱私無影像的非接觸偵測技術，保障產婦住宿期間的安全。如此創新的AI智能照護系統不僅提升寶寶照護品質，也對媽媽及親屬提供了更安心、安全的住宿環境。

傳統的照護方式通常仰賴護理人員人工方式量測寶寶的生理數值，每天定時進行2-3次的量測，然而這種方式在寶寶生理數據異常時，可能較難及時發現。而透過緯創醫學的BestShape VS系統，24小時不間斷地主動偵測寶寶呼吸、心跳數據，每日量測的生理數值可超過34,000次，加上與璽悅專業護理人員密切合作，可提供全天候的無微不至照護服務。

根據過往場域經驗，BestShape VS系統在寶寶發燒前4小時，通常會有較頻繁的呼吸異常提醒，讓護理人員可預先關注寶寶狀況。此外，針對有小於妊娠年齡（SGA）、心室中膈缺損（VSD）或橫隔膜異位等病症的特殊狀況寶寶，更需要透過這樣的連續生理數據量測設備特別關注。雖然大多數新生兒透過健康檢查可篩檢出異常狀況，但仍有少數個案的病徵是在出生一周至一個月左右始被發現。

經營團隊透露，經過多年與璽悅的合作，緯創醫學已成功協助璽悅追蹤近百名特殊狀況的新生兒，透過生理數值的精準監測輔助，結合專業護理人員與小兒科醫師巡檢，及早發現寶寶潛在的健康問題，避免急重症發生，為家長提供最細心且安心的照護環境。

除了對寶寶提供高品質的照護服務外，璽悅明水館更進一步升級產婦的安全照護措施。產婦在產後2周內，可能因體力尚未恢復、身體變化或外部因素造成身體不適等意外情況，這些情況發生時間點難以預測，因此璽悅也導入了緯創醫學的BestShape Care系統，在不打擾產婦休息的情況下，以高隱私且零接觸方式主動偵測浴廁活動狀況，即時發出異常提醒，為母嬰共同打造貼心安全的產後護理環境。

公司強調，透過本次創新的合作模式，不僅是提升母嬰照護品質，也充分展示了AI科技在醫療照護領域中的無限潛力。緯創醫學將持續秉持提供以人為本的醫療科技及服務，發揮社會影響力，透過科技、服務，帶動產業價值鏈的發展，未來希望能照顧更多民眾，創造美好的生活品質。

璽悅產後護理之家導入緯創醫學科技AI技術。緯創醫學／提供
璽悅產後護理之家導入緯創醫學科技AI技術。緯創醫學／提供

新生兒 緯創

延伸閱讀

緯創布局無人機！高管籲：打群架掌握「2技術」最關鍵

緯創、嘉澤 大摩按讚

鴻海、緯創 押逾三個月

緯創GTC秀「GPU Server、Networking」等3大尖端新成果

相關新聞

宣示愛台灣 台積高雄2奈米擴廠外傳3月31日辦典禮

業界盛傳台積電（2330）高雄2奈米擴廠外傳3月31日辦典禮，將展示在台灣擴廠愛台灣的決心，並將由台積高階主管主持。同時...

鴻海李維斌登台開講 曝「後量子」關鍵應用、產業指引

隨著雲端運算普及，如何透過加密技術確保國家數位主權，並有效應對量子計算帶來的Y2Q ( Years to Quantum...

高雄市長陳其邁赴美矽谷訪問 思科宣布進駐高雄建立展示中心

高雄市長陳其邁訪美出席輝達2025 GTC年會，外界除了關注是否爭取輝達亞洲總部落腳高雄，美西時間3月20日，陳其邁拜會...

緯創布局無人機！高管籲：打群架掌握「2技術」最關鍵

代工大廠緯創（3231）近年透過旗下經緯航太積極佈局無人載具開發銷售與服務領域，而經緯航太總工程師兼飛航部經理葉泳蘭博士...

和碩童子賢：加州新辦公室緊鄰輝達 美國製造仍在評估

和碩（4938）董事長童子賢21日出席自家美國加州聖塔克拉拉（Santa Clara）的新辦公室啟用典禮，童子賢分析，新...

華碩報喜！奪22項「iF 設計大獎」 穩居台設計領導地位

電腦品牌大廠華碩（2357） 今年囊括22項iF設計大獎，再次展現卓越設計與創新實力。自首次參賽以來，已累計榮獲344項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。