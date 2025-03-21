緯創布局AI醫材有成！獲璽悅月子中心導入 大展照護量能

代工大廠緯創（3231）旗下高階智慧醫療器材製造業者緯創醫學21日指出，自團隊推出BestShape VS「AI零接觸新生兒智能照護產品」並與璽悅產後護理之家攜手合作，已成功邁向第六年，其間經歷COVID-19及多次呼吸道融合病毒（RSV）疫情危機，透過AI科技輔助結合護理人員專業照護，有效避免月子中心成為傳染病的群聚熱點，至今已照顧超過8,500名新生兒，獲得家長與業界的高度肯定。

璽悅明水館21日盛大開幕，除了延續使用緯創醫學的AI智能照護系統輔助監控寶寶的生理數據外，更進一步在媽媽房導入緯創醫學的新產品BestShape Care「AI零接觸樂活偵測系統」，以高隱私無影像的非接觸偵測技術，保障產婦住宿期間的安全。如此創新的AI智能照護系統不僅提升寶寶照護品質，也對媽媽及親屬提供了更安心、安全的住宿環境。

傳統的照護方式通常仰賴護理人員人工方式量測寶寶的生理數值，每天定時進行2-3次的量測，然而這種方式在寶寶生理數據異常時，可能較難及時發現。而透過緯創醫學的BestShape VS系統，24小時不間斷地主動偵測寶寶呼吸、心跳數據，每日量測的生理數值可超過34,000次，加上與璽悅專業護理人員密切合作，可提供全天候的無微不至照護服務。

根據過往場域經驗，BestShape VS系統在寶寶發燒前4小時，通常會有較頻繁的呼吸異常提醒，讓護理人員可預先關注寶寶狀況。此外，針對有小於妊娠年齡（SGA）、心室中膈缺損（VSD）或橫隔膜異位等病症的特殊狀況寶寶，更需要透過這樣的連續生理數據量測設備特別關注。雖然大多數新生兒透過健康檢查可篩檢出異常狀況，但仍有少數個案的病徵是在出生一周至一個月左右始被發現。

經營團隊透露，經過多年與璽悅的合作，緯創醫學已成功協助璽悅追蹤近百名特殊狀況的新生兒，透過生理數值的精準監測輔助，結合專業護理人員與小兒科醫師巡檢，及早發現寶寶潛在的健康問題，避免急重症發生，為家長提供最細心且安心的照護環境。

除了對寶寶提供高品質的照護服務外，璽悅明水館更進一步升級產婦的安全照護措施。產婦在產後2周內，可能因體力尚未恢復、身體變化或外部因素造成身體不適等意外情況，這些情況發生時間點難以預測，因此璽悅也導入了緯創醫學的BestShape Care系統，在不打擾產婦休息的情況下，以高隱私且零接觸方式主動偵測浴廁活動狀況，即時發出異常提醒，為母嬰共同打造貼心安全的產後護理環境。