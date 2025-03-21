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華美晶科技投資3.5億元 打造AI晶片高精密探針生產基地

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

投資台灣事務所21日召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，通過「華美晶科技」投資3.5億元擴大投資台灣。

目前「投資台灣三大方案」已吸引1,674家企業超過2兆5,351億元投資，創造16萬1,065個本國就業機會，包括334家台商返台投資約1兆3,656億元，帶來9萬1,542個就業機會，後續尚有四家企業排隊待審。

華美晶科技將投資3.5億元於台北市內湖區，在既有廠房建置高精密探針與特殊金屬鍍層晶片生產線。廠區導入全自動化智慧製造系統，包括物聯網數據分析、AI優化製程管理系統等，以維持產品高品質水準與生產效率。此外，亦建置太陽能發電系統並使用高效節能設備，全面提升廠區綠能效率實踐，環保永續經營理念。

華美晶科技是由台展集團董事長廖漢明於2018年創立，專注於真空電漿製程的潤滑合金鍍層技術，隨著AI應用市場一片榮景，公司決策以高精密探針與特殊金屬鍍層晶片作為核心發展方向。為響應全球AI晶片市場需求激增與歐盟RoHS環保政策，華美晶科技已與封測供應鏈簽訂探針共同開發合約，並成功開發特殊金屬鍍層晶片，使其封裝後符合歐盟RoHS完全無鉛環保標準。

晶片 環保

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