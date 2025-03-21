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碩禾旗下禾迅攜手菲國Wyn Power 目標建置50MW光電案場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
碩禾旗下禾迅攜手菲國Wyn Power 公司， 目標建置50MW光電案場，2026年上半年併網發電。圖／碩禾提供
碩禾旗下禾迅攜手菲國Wyn Power 公司， 目標建置50MW光電案場，2026年上半年併網發電。圖／碩禾提供

碩禾電子材料旗下再生能源開發公司禾迅綠電計畫與Wyn Power合作，投入菲律賓八打雁省（Batangas）Taysan 開發的50MW（百萬瓦）太陽能發電項目，並預計於2026年上半年完成併網發電。

太陽能電廠將採用地面型太陽能技術，並透過Batangas ElectricCooperative II（BATELEC II）供電，預計每年可生產7400萬度（kWh）清潔能源，減少約4萬5000公噸的二氧化碳排放。該項目已獲得菲律賓能源局（DoE）2023年第二次綠能競標核准，並取得P4.10/kWh的綠能電價。

目前該計畫已完成所有必要的許可程序，包括國家系統衝擊報告（National System Impact Study）核准，並已取得菲律賓環境與自然資源部環境合規證書（ECC）等重要核准項目，預計於本月內正式動工。

此次合作是禾迅綠電在菲律賓市場的重要戰略布局，進一步拓展其在東南亞的再生能源版圖。繼2024年與丸紅亞洲電力（Marubeni Asian PowerPhilippines Corporation）簽署22MW Cavite太陽能電廠合作協議後，禾迅綠電持續擴大投資，推動當地清潔能源供應成長。

禾迅綠電致力於促進能源轉型，此次50MW太陽能計畫不僅強化當地綠電供應，也展現其對可持續發展與碳中和目標的承諾。透過與Wyn Power的合作，禾迅綠電期待為菲律賓提供更穩定的綠色電力，推動區域能源結構優化，加速全球潔能轉型。

太陽能電廠 綠電 菲律賓

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