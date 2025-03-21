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中華電信響應「Earth Hour關燈一小時」 節能減碳愛地球

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）持續響應世界自然基金會（WWF）「Earth Hour 關燈一小時」公益減碳行動， 將於22日晚間8點30分至9點30分同步關閉全台682間直營及特約門市招牌燈，總計關閉61,380支燈管，預估節省1,104.84度電，減少溫室氣體排放量545.8公斤二氧化碳當量（CO2e），中華電信以實際行動實踐對環境永續的承諾，共同為地球盡一份心力。

此外，中華電信也積極推廣數位閱讀，致力縮短城鄉數位落差，並陸續於二林、集集、美濃、東港等100間指定門市推出「Hami書城場域閱讀」服務，提供16,000本電子書讓民眾免費閱讀，期待讓中華電信門市成為當地的數位生活中心，讓民眾盡享數位閱讀樂趣，感受創新門市體驗。

中華電信指出全台門市長期推動「電信業務申請表單電子化」、「繳費帳單無紙化」等數位服務，於114年2月26日取得環境部「中華電信直營門市臨櫃服務」碳足跡標籤，並從去年7月起統一更換門市人員制服，新制服使用100%環保回收聚酯纖維材質布料製成，門市提袋與袋繩則改採高達80%以上的回收紙漿製作，實踐資源再生利用。

另為響應回收政策，中華電信表示，也積極鼓勵民眾回收家中閒置手機，提供「EPBOX手機回收機器人」、「舊機回收兌換Hami Point」等服務，113年度共回收達9.8萬支手機，期盼今年再創新高。中華電信秉持永續發展理念，持續響應「Earth Hour關燈一小時」，落實企業社會責任，期盼攜手與消費者一同節能減碳愛地球。

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