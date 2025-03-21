碩禾旗下禾迅綠電攜手Wyn Power 搶攻菲律賓綠電商機

碩禾電子材料（Giga Solar Materials Corp.）旗下再生能源開發公司禾迅綠電（WHOLE SUN GREEN POWER CO.,LTD.）計畫與 Wyn Power Corp.投入於菲律賓八打雁省（Batangas）Taysan 開發的 50MWp 太陽能發電項目，並預計於 2026年上半年完成併網發電。

該太陽能電廠將採用地面型太陽能技術，並透過 Batangas Electric Cooperative II (BATELEC II) 供電，預計每年可生產 7,400 萬度(kWh) 清潔能源，減少約45,000公噸 CO₂ 排放。該項目已獲得菲律賓能源局(DoE) 2023 年第二次綠能競標核准，並取得 P4.10/kWh 的綠能電價(Green Energy Tariff)。

目前，該計畫已完成所有必要的許可程序，包括國家系統衝擊報告 (National System Impact Study) 核准，並已取得菲律賓環境與自然資源部環境合規證書（DENR Environmental Compliance Certificate, ECC）等重要核准項目，預計於本月內正式動工。

此次合作是禾迅綠電在菲律賓市場的重要戰略布局，進一步拓展其在東南亞的再生能源版圖。繼2024年與丸紅亞洲電力（Marubeni Asian Power Philippines Corporation） 簽署 22MW Cavite 太陽能電廠合作協議後，禾迅綠電持續擴大投資，推動當地清潔能源供應成長。

禾迅綠電致力於促進能源轉型，此次 50MWp 太陽能計畫不僅強化當地綠電供應，也展現其對可持續發展與碳中和目標的承諾。透過與 Wyn Power 的合作，禾迅綠電期待為菲律賓提供更穩定的綠色電力，推動區域能源結構優化，加速全球潔能轉型。