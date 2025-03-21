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碩禾旗下禾迅綠電攜手Wyn Power 搶攻菲律賓綠電商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

碩禾電子材料（Giga Solar Materials Corp.）旗下再生能源開發公司禾迅綠電（WHOLE SUN GREEN POWER CO.,LTD.）計畫與 Wyn Power Corp.投入於菲律賓八打雁省（Batangas）Taysan 開發的 50MWp 太陽能發電項目，並預計於 2026年上半年完成併網發電。

太陽能電廠將採用地面型太陽能技術，並透過 Batangas Electric Cooperative II (BATELEC II) 供電，預計每年可生產 7,400 萬度(kWh) 清潔能源，減少約45,000公噸 CO₂ 排放。該項目已獲得菲律賓能源局(DoE) 2023 年第二次綠能競標核准，並取得 P4.10/kWh 的綠能電價(Green Energy Tariff)。

目前，該計畫已完成所有必要的許可程序，包括國家系統衝擊報告 (National System Impact Study) 核准，並已取得菲律賓環境與自然資源部環境合規證書（DENR Environmental Compliance Certificate, ECC）等重要核准項目，預計於本月內正式動工。

此次合作是禾迅綠電在菲律賓市場的重要戰略布局，進一步拓展其在東南亞的再生能源版圖。繼2024年與丸紅亞洲電力（Marubeni Asian Power Philippines Corporation） 簽署 22MW Cavite 太陽能電廠合作協議後，禾迅綠電持續擴大投資，推動當地清潔能源供應成長。

禾迅綠電致力於促進能源轉型，此次 50MWp 太陽能計畫不僅強化當地綠電供應，也展現其對可持續發展與碳中和目標的承諾。透過與 Wyn Power 的合作，禾迅綠電期待為菲律賓提供更穩定的綠色電力，推動區域能源結構優化，加速全球潔能轉型。

太陽能電廠 綠電 菲律賓

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