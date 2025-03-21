宏碁資訊攜手雙園國小 以 AI、VR 打造沉浸式學習場域

數位雲端服務商宏碁資訊（6811）以結合AI與VR的沉浸式互動科技，協助臺北市雙園國小打造 「智慧雙語自主學習空間」，並於19日受邀出席全國教師研習觀摩活動，於會中分享以VR、AR、AI規劃雙語學習內容並建置新世代學習空間的經驗，以科技助力，與校方共同實踐臺灣2030的雙語政策目標，為雙語學習提供更多元的工具，更具互動性和趣味性的自主學習體驗，提高學生的學習動機和參與度，更實踐了數位平權的學習環境。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，利用數位科技提供公平且多元的學習機會，弭平學習資源落差，積極實踐永續發展目標，是宏碁資訊身為企業社會公民的任務之一；為配合臺灣2030的雙語政策推動，宏碁資訊將持續推廣結合AI與VR的沉浸式應用，讓更多的學校跟學生可以享受到以新科技為載具的數位內容，為台灣的教育及文化界帶來成長的新動能。

除此之外，自主開發的「AEB行動圖書館」與「VR無界博物館」服務平台，已成功協助臺灣知名雜誌出版社與博物館進行內容數位典藏與行銷，並提供學校、圖書館和多家上市櫃企業訂閱相關數位內容且續約達9成5以上。

臺北市雙園國小陳顯榮校長於活動中表示，教育的本質在於啟發學生的無限潛能，在學習旅程中找到屬於自己快樂學習的方法。我們積極響應臺灣2030雙語政策的目標，與合作夥伴-宏碁資訊攜手打造智慧雙語自主學習空間，希望藉由科技的力量，為孩子們開啟更廣闊的學習視野。藉由該空間的設立，不僅提供自主學習多元化的選擇，更讓學生能夠沉浸式體驗雙語環境，身歷其境地探索，相信能有效強化語言應用能力，為學生打造一個公平、具啟發性的學習環境。

負責協助雙園國小導入專案的宏碁資訊電子出版部業務總監徐正隆表示，每個學校都積極發展其獨特的教學特色，且進一步提高學生的自學積極度。宏碁資訊協助雙園國小打造「智慧雙語自主學習空間」，正是為協助學校實踐此目標而設計，不僅能有效整合學校現有的教學資源，更能根據各校的特色，量身打造專屬的VR雙語學習內容。宏碁資訊也提供完善的技術支援和教師培訓，確保學校師生能夠順利運用VR科技，克服技術上的挑戰，創造出更豐富、更有效的雙語學習體驗，無縫達成雙語學習的目標。

宏碁資訊以豐富的數位典藏實務經驗，將創新科技帶入校園。本次專案以學生自主探索學習為核心，打造全方位的「數位學習基地解決方案」；該方案以「新世代學習空間」為方針，為學校提供完整的沉浸式互動科技教材與環境規劃，涵蓋VR、AR、AI等技術；而在學習情境規劃上，引入多模式、多中心的空間配置，搭配彈性家具、動線安排與展區視覺設計引導，讓學生從踏入空間的那一刻起，即能感受到探索的樂趣，提供便捷高效的管理流程，使每個環節都成為促進自主學習與團隊共學的理想場域。