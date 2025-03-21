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宣示愛台灣 台積高雄2奈米擴廠外傳3月31日辦典禮

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影
台積寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影

業界盛傳台積電（2330）高雄2奈米擴廠外傳3月31日辦典禮，將展示在台灣擴廠愛台灣的決心，並將由台積高階主管主持。同時邀請行政院高層出席。相關議題尚待公司回應。

不過，台積高雄2奈米擴廠持續推進，是台灣長期產能擴充的一部分。同時據了解，台積寶山2奈米已在順利試產後量產階段，該廠區可四期擴充，高雄廠區則是接棒寶山擴充。

台積電董事長魏哲家日前受邀在總統府說明台積加碼美國千億美元議題，期間提到，台積美國追加蓋三個廠，而台灣還要蓋11個廠，客戶都說產能不夠，他也幽默說，台灣蓋廠土地不夠要靠賴總統幫忙。

魏哲家日前強調，「在美國加碼投資不會影響台灣的生產線進度，我昨天請賴總統幫我們找土地蓋生產線，因為產能不夠，就這麼簡單」。

台積電 奈米 美國

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