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緯創布局無人機！高管籲：打群架掌握「2技術」最關鍵

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
經緯航太總工程師兼飛航部經理葉泳蘭。記者吳康瑋／攝影
經緯航太總工程師兼飛航部經理葉泳蘭。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）近年透過旗下經緯航太積極佈局無人載具開發銷售與服務領域，而經緯航太總工程師兼飛航部經理葉泳蘭博士今（21）日表示，在台灣，無人機產業的發展面臨許多挑戰與機遇。他坦言，台灣的市場規模相對較小，也影響了高效能無人機及其關鍵技術的研發；從航太工程的視角來看，應該透過打群架的模式盡快掌握「動力、飛控」2大關鍵技術，才能在紅色供應鏈的來襲之下，及早搶佔市場商機。

緯創去年4月透過旗下鼎創斥資10億元，認購經緯航太私募普通股，並取得45.18％股權，成為經緯航太的最大股東，也正式跨入無人載具開發銷售與服務領域，並藉經緯航太團隊來持續發展工業電腦相關業務。而作為團隊總工程師的葉泳蘭今（21）日受邀參加「無人機產業鏈趨勢暨電源系統研討會」，分享緯創集團的台灣無人機動力系統配置布局，以及當前的產業市場最新動態。

葉泳蘭指出，如今無人機的發展階段，仍處於急需靠大廠們一起「打群架」積極整合各方資源的情況，在他自己過去的工作經驗當中，曾試圖將某種馬達技術逆向工程，但因為市場需求無法達到國際大廠的產量要求，遭遇困難。許多中小企業在技術上具有潛力，但卻缺乏足夠的訂單和市場連結，造成大廠與小廠之間知識的鴻溝。

葉泳蘭強調，無人機的研發需要明確的任務導向，必須考慮其設計能否有效滿足特定需求。此外，動力系統的掌握至關重要，他指出，即便台灣的飛行控制技術不算差，但動力系統仍然是制約競爭力的重點。當前市場上，許多先進的馬達技術仍依賴進口，許多關鍵元件的生產霸權仍掌握在其他國家手中，造成了台灣研發與生產的不利局面。

在無人機的設計上，葉泳蘭呼籲業界應該聚焦創新，而非僅僅依賴模仿現有產品。他建議企業應努力整合各項關鍵技術，包括動力系統、飛控系統及通訊技術，從而提升整體競爭力。

此外，他提到，透過燃料電池技術的應用，無人機的功能能進一步提升，但這也帶來了技術挑戰，例如防水設計等。

總結來說，葉泳蘭呼籲台灣產業界攜手合作，打破傳統思維，吸引更多人才投身無人機研發，從而在全球市場中找到自己的一席之地。這需要企業共同努力，迎接未來數位化和技術創新的挑戰，以確保台灣在無人機及其他高科技領域的持續發展。

經緯航太總工程師兼飛航部經理葉泳蘭。記者吳康瑋／攝影
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無人機

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