和碩童子賢：加州新辦公室緊鄰輝達 美國製造仍在評估

和碩（4938）董事長童子賢21日出席自家美國加州聖塔克拉拉（Santa Clara）的新辦公室啟用典禮，童子賢分析，新辦公室有地利之便，因為輝達（NVIDIA）公司就在隔壁，且新據點也能更接近客戶、更快接收市場新趨勢，此外，針對美國製造，和碩共同執行長鄭光志指出，和碩仍在評估要不要在美國本土設廠，除了要考量客戶需求外，還得評估生產成本。

童子賢指出，和碩聖塔克拉拉新辦公室其實是更集中在技術創新的集中地，也更接近我們的客戶，在服務上會更有效率，品質也會更好，簡而言之，就是有地利之便，而會選在矽谷設新辦公室，也是看到和碩未來有更多活動在此。

鄭光志指出，這幾年從筆電、PC或智慧手機其實已經變得非常成熟，而且產品開發、量產都是在中國大陸及東南亞，可是到了AI或電動車時代，我們看到科技的發展又往美國這邊移動，也看到跟客人的服務及量產也往北美移。

鄭光志說，新辦公室不只是從台灣派人來派駐，在美國也直接找當地人才，預計徵才人數還將持續成長。而且所謂地緣，「和碩新辦公室隔壁就是現在業界最紅的輝達，在這邊就有地利之便，應該能得到更好的支持。」

針對美國製造，鄭光志指出，和碩在美國本來就有兩個維修據點，分別在印第安納州及加州，可是因為整個運作效率及成本考量，所以我們把維修點集中在印第安納州，該廠其實有數百人，設施很完整，若真的有緊急需要，和碩也可以把那印第安納州維修中心改裝成生產據點。

鄭光志表示，當然，和碩也有在考量是不要更接近客戶，就是說能更接近資料中心或電動車工廠附近，這方面我們還在評估當中。除了要考量客戶需求外，還得評估生產成本。

他說，和碩2018年就開始往全球不同地方發展、設廠，從越南、印尼，今年還有馬來西亞，印度也經營3-4年，該地生產區域也還會擴大，而墨西哥廠2004年就開始運作，經過不同產品，後來變成現在生產電動車。