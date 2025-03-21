vivo 搶攻 Z 世代商機 全新 V50 Lite 輕裝上陣

vivo日前推出vivo V50，首月銷量成長突破三成，21日宣布，vivo V系列趁勢推出vivo V50 Lite，為人像旗艦家族注入新戰力。V50 Lite搭載5,000萬畫素主鏡頭，結合 AI 柔光人像技術，配備 6,500mAh超大電量與90W極速閃充，即日起於指定通路開賣。

vivo表示， V50 Lite推出8GB+256GB及12GB+256GB兩款版本，建議售價分別為13,990元、14,990元，4月1日起搭配各大電信指定專案手機0元起，台灣大哥大（3045）則為電信獨家販售V50 Lite 8GB+256GB機型。另外Y系列也推出全新力作——Y39與Y29s，兩款新機階搭載智慧AI體驗。vivo Y39推出8GB+256GB版本，建議售價為10,990元，即日起於指定通路開賣，搭配各大電信指定方案，0 元起即可擁有新手機；vivo Y29s推出6GB+128GB及 8GB+256GB兩款版本，建議售價分別為 7,990元、9,490元，4月15日起將於指定通路販售。

vivo指出，V50 Lite透過AI影像科技，全面升級人像攝影體驗；5,000萬畫素主鏡頭與3,200萬畫素前置自拍鏡頭，無論是家人出遊、閨蜜聚會，或是獨享專屬時刻，都能捕捉細膩畫質，真實還原光影與氛圍。2x專業人像模式則透過變焦功能，帶來更具層次感的景深效果，從遠景微笑到細膩特寫，每個細節皆清晰動人。而V系列獨有的AI柔光環智慧調節補光，即便是在夜晚或低光環境，也能讓膚色透亮細緻、五官立體精緻。同時，AI消除2.0透過精準演算法，一鍵去除畫面中的干擾元素，讓每一張人像照更純粹、焦點更突出。AI相片增強則能優化影像細節、色彩層次與清晰度，隨手一拍都能達到專業級水準。

承襲V50系列的時尚DNA，V50 Lite推出「鈦金」、「幻紫」及「夜黑」三種新色，V50 Lite 8GB+256GB提供「鈦金」、「夜黑」兩種選擇，V50 Lite 12GB+256GB版本涵蓋三色。