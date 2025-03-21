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和碩擴展美國市場 全新 Santa Clara 辦公室啟用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）宣布正式啟用位於美國加州Santa Clara的新辦公室。此項策略性擴展展現了和碩對於北美市場的重視，進一步強化對伺服器、車用電子、5G、網路通訊與Edge AI等關鍵產業客戶的支援。

和碩指出，新辦公室將作為銷售、業務發展、行銷與現場應用工程（FAE）的核心據點，為美國市場的客戶提供更快速、更在地化的支援與技術服務。透過此核心據點，和碩將深化與產業夥伴的連結，並加速先進運算與網路通訊技術的創新發展。

Santa Clara新辦公室設有最新的伺服器展示與測試空間，包含5G CBRS小型基站、氣冷與液冷伺服器，以及可提供客戶測試的輝達（NVIDIA） NVL72伺服器，充分展現和碩在高效能運算與散熱管理技術領域的卓越實力，滿足市場對於節能資料中心解決方案日益增長的需求。

此外，和碩在新辦公室設立了專業客戶服務與技術支援團隊，提供伺服器系統及機櫃等級技術支援，涵蓋液冷伺服器維護服務，確保客戶能夠穩定運行高效能運算設備。

和碩指出，該辦公室亦建置了先進的液體冷卻基礎設施，可同時支援多櫃NVL72伺服器機櫃運行，確保高效能運算環境的穩定運作。隨著和碩5G通訊產品的快速發展，我們將為美國客戶提供RU/CU/DU、Integrated Small Cell以及dongle和5G Camera等用戶設備。

和碩總經理暨執行長鄭光志表示，「Santa Clara新辦公室的成立，將進一步強化我們在北美市場的布局，並深化與關鍵技術產業客戶的合作。我們致力於提供卓越的技術解決方案與專業支援，確保客戶能夠順利部署並優化下一代運算與網路基礎設施」。

5G 伺服器 和碩

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