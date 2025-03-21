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華碩報喜！奪22項「iF 設計大獎」 穩居台設計領導地位

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
華碩獲22項iF設計大獎。華碩／提供
華碩獲22項iF設計大獎。華碩／提供

電腦品牌大廠華碩（2357） 今年囊括22項iF設計大獎，再次展現卓越設計與創新實力。自首次參賽以來，已累計榮獲344項殊榮，穩居台灣品牌領導地位。華碩設計長楊明晉表示，「這項成就充分展現團隊的努力與投入，展現我們對產品體驗與工藝細節的極致追求」。

楊明晉指出，「我們以使用者為核心，打造兼具美學與創新的產品，超越消費者對功能與設計的期待。本次獲獎產品憑藉獨特且精湛的設計，在電競、消費電子、軟體、智慧醫療、行動科技、網通設備等多個領域脫穎而出，獲得國際評審團的高度肯定」。

值得一提的是，華碩今年1月於CES展亮相的產品包括Zenbook 14/A14、Vivobook S14/S15/S16等，以及ROG Phone 9 Pro，其精巧設計與創新技術備受肯定。此外，ASUS HealthConnect App與ASUS VivoWatch系列亦成功入選，展現華碩在智慧醫療領域的多元布局，和AIoT的技術成果。

華碩表示，團隊在本屆評選中，從66個國家、10,651件參賽作品中脫穎而出，展現全球競爭力。自2005年至2025 年，華碩持續蟬聯最多iF設計獎獲獎數的台灣企業，再攀創新新高峰。

華碩。記者吳康瑋／攝影
華碩。記者吳康瑋／攝影

華碩

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