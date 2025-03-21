達梭系統「SOLIDWORKS SkillForce 計畫」最快4月15日啟動

法國3D設計軟體商達梭系統（Dassault Systèmes）近日宣布，推出全新SOLIDWORKS SkillForce全球計畫。該計畫為參與實習的學生提供SOLIDWORKS應用許可，積累實際工作經驗。SOLIDWORKS SkillForce在業界獨具特色，透過培育未來勞動力，幫助其掌握在生成式經濟（generative economy）中推動創新所需的設計、工程和製造技能，進而為學生、企業及整個產業受益。據悉，SOLIDWORKS SkillForce計畫將於4月15日正式啟動。

透過SOLIDWORKS SkillForce，達梭系統將為已獲得SOLIDWORKS助理工程師（CSWA）認證並參與3至6個月實習或合作教育計畫的學生提供SOLIDWORKS許可。這確保學生在整個工作學習期間能夠使用SOLIDWORKS，讓他們能夠直接在專業環境中應用其已驗證的技能。此外，該計畫透過直接向實習生提供軟體許可，使企業無需額外提供或管理軟體授權，帶來更高效且更具成效的實習體驗。

隨著科技不斷重塑全球工作方式，工作職務也在不斷轉變，學生可透過培訓獲得CSWA認證，並在實習期間使用個人SOLIDWORKS許可，積累產業經驗、強化職涯發展競爭力。企業則能夠受益於具備該認證與存取權限的實習生，提升整體專業技能與工作效率。

SOLIDWORKS SkillForce計畫將確保學生能夠獲得已被產業數百萬專業人士廣泛使用的AI驅動虛擬雙生（virtual twin）技術實作經驗，同時鼓勵更多人士將CSWA認證作為專業證書，有助於填補業界工程人才缺口。

達梭系統專業客戶事業部全球資深副總裁Gian Paolo Bassi表示，「我們致力於培育未來菁英，幫助學生群體獲得實現強大職涯規劃和成功所需的技能」。SOLIDWORKS SkillForce消弭了教育與產業間的鴻溝，確保實習生和合作教育計畫參與者都能在實際企業專案使用SOLIDWORKS，創造真正的價值。