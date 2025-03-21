快訊

2026信賴「空降奇兵」團 奇襲或被逆襲

中國高鐵強，美鐵我就爛？馬斯克不懂高鐵多燒錢

獨／醜聞首露面來台倒數...安排「金秀賢勤務」？高雄警方回應了

達梭系統「SOLIDWORKS SkillForce 計畫」最快4月15日啟動

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
達梭系統。記者吳康瑋／攝影
達梭系統。記者吳康瑋／攝影

法國3D設計軟體商達梭系統（Dassault Systèmes）近日宣布，推出全新SOLIDWORKS SkillForce全球計畫。該計畫為參與實習的學生提供SOLIDWORKS應用許可，積累實際工作經驗。SOLIDWORKS SkillForce在業界獨具特色，透過培育未來勞動力，幫助其掌握在生成式經濟（generative economy）中推動創新所需的設計、工程和製造技能，進而為學生、企業及整個產業受益。據悉，SOLIDWORKS SkillForce計畫將於4月15日正式啟動。

透過SOLIDWORKS SkillForce，達梭系統將為已獲得SOLIDWORKS助理工程師（CSWA）認證並參與3至6個月實習或合作教育計畫的學生提供SOLIDWORKS許可。這確保學生在整個工作學習期間能夠使用SOLIDWORKS，讓他們能夠直接在專業環境中應用其已驗證的技能。此外，該計畫透過直接向實習生提供軟體許可，使企業無需額外提供或管理軟體授權，帶來更高效且更具成效的實習體驗。

隨著科技不斷重塑全球工作方式，工作職務也在不斷轉變，學生可透過培訓獲得CSWA認證，並在實習期間使用個人SOLIDWORKS許可，積累產業經驗、強化職涯發展競爭力。企業則能夠受益於具備該認證與存取權限的實習生，提升整體專業技能與工作效率。

SOLIDWORKS SkillForce計畫將確保學生能夠獲得已被產業數百萬專業人士廣泛使用的AI驅動虛擬雙生（virtual twin）技術實作經驗，同時鼓勵更多人士將CSWA認證作為專業證書，有助於填補業界工程人才缺口。

達梭系統專業客戶事業部全球資深副總裁Gian Paolo Bassi表示，「我們致力於培育未來菁英，幫助學生群體獲得實現強大職涯規劃和成功所需的技能」。SOLIDWORKS SkillForce消弭了教育與產業間的鴻溝，確保實習生和合作教育計畫參與者都能在實際企業專案使用SOLIDWORKS，創造真正的價值。

實習 軟體

延伸閱讀

陸國安部揭：涉密科研單位前工程師 向境外兜售情報遭判死刑

法官裁決阻馬斯克和DOGE關閉USAID 稱此舉恐違憲

黃仁勳GTC 2025揭幕演說 宣告下一代新產品

科技企業籲歐盟設立主權基金 強化尖端科技投資

相關新聞

和碩美辦公室鄰輝達總部 童子賢：想談事過馬路就到

和碩強化北美布局，決定擴大美國辦公室規模，選擇落腳加州矽谷的聖克拉拉（Santa Clara），新辦公室今天開幕。和碩董...

達梭系統「SOLIDWORKS SkillForce 計畫」最快4月15日啟動

法國3D設計軟體商達梭系統（Dassault Systèmes）近日宣布，推出全新SOLIDWORKS SkillFor...

和碩赴加州設新辦事處 全面擴大美國業務

和碩（4938）21日宣布，將在美國加州聖克拉拉地區開設立新據點，而這次策略擴張也凸顯和碩為了強化自身提供給北美客戶的跨...

汎銓高階檢測 SAC-TEM Center 廠 4月2日舉辦上樑典禮

半導體材料分析實驗室汎銓（6830）預告高階SAC-TEM Center廠房將於4月2日舉辦上樑典禮，將由董事長柳紀綸率...

TEL 在台響應公益 慨捐百萬助環保與失智長者關懷

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron（簡稱TEL）在台灣長年支持公益活動，持續捐贈公益金回饋社會，將愛心...

黃仁勳造訪鴻海展位 輝達GTC響起Team Taiwan歡呼

輝達執行長黃仁勳今天現身GTC大會展場，參觀鴻海、和碩等展位，向劉揚偉、童子賢致意，以行動力挺台廠；現場響起Team T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。