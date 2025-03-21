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和碩赴加州設新辦事處 全面擴大美國業務

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
和碩赴美設置新據點。和碩／提供
和碩赴美設置新據點。和碩／提供

和碩（4938）21日宣布，將在美國加州聖克拉拉地區開設立新據點，而這次策略擴張也凸顯和碩為了強化自身提供給北美客戶的跨關鍵產業的服務的承諾，其中也包括伺服器、汽車、電子、5G、網路和邊緣人工智慧等領域。團隊強調，這次新設立的新的聖克拉拉辦事處將作為銷售、業務開發、行銷和現場應用工程（FAE），確保本地化支援和及時響應客戶。

經營團隊表示，和碩此次決議是為加強與合作夥伴在加速先進運算和網路解決方案的創新。而全新的辦公室設有先進的伺服器演示和測試空間，其中也包括和碩最新的5G CBRS基地台，風冷和液冷伺服器和NVIDIA NVL72伺服器可供客戶測試。該設施將負責和碩在高效能運算和熱管理方面的專業知識解決方案，滿足對節能資料中心解決方案不斷增長的需求。

和碩指出，團隊為了提供全面的客戶支持，同時也建立了專門的客戶支援團隊，其中也包括專門從事伺服器系統和機架的客戶服務和技術支援的團隊，他們能提供包括液冷式伺服器維護等服務，並確保客戶能夠順暢的運行高效能運算設備。此外，新辦公室配備先進的液冷基礎設施，能夠支援多種NVL72伺服器機架在高效能運算中同時運行環境。

「隨著和碩5G通訊產品的快速發展，RU/ CU/ DU、整合式小型基地台以及適配器和5G攝影機等使用者設備將為美國客戶推薦透過我們新的聖克拉拉辦事處，我們正在加強我們在北美的業務，並加深我們與關鍵技術領域客戶的接觸」。和碩強調，「這次拓展據點也顯示我們致力於提供世界一流的解決方案和技術支持，確保我們客戶可以無縫部署和優化他們的下一代運算網路基礎設施的決心」。

5G 伺服器 和碩 美國

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