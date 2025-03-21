快訊

排隊名店「滋養」草莓大福發霉！ 她開箱傻眼 業者緊急回應了

家寧道歉「念稿4分鐘」被罵爆 Joeman教1招秒縮3分鐘：賺爛了

4月起生效！賴總統宣布志願役軍人調薪 最高月增12000元

聽新聞
0:00 / 0:00

TEL 在台響應公益 慨捐百萬助環保與失智長者關懷

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
TEL在台捐百萬公益金，助力環保及失智長者關懷。TEL/提供
TEL在台捐百萬公益金，助力環保及失智長者關懷。TEL/提供

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron（簡稱TEL）在台灣長年支持公益活動，持續捐贈公益金回饋社會，將愛心散播到台灣每個角落。秉持讓愛永續不息的精神，今年捐贈百萬公益金給「RE-THINK社團法人台灣重新思考環境教育協會（RE-THINK）｣與「社團法人中華民國失智者照顧協會」，展現對自然環境保護及失智長者關懷的深切關注。

海洋環境及生物多樣性是地球珍貴資產，隨著氣候變遷，海中生物逐漸減少，加上人類向海洋排放垃圾，導致海洋環境及生態系統惡化。RE-THINK藉由淨灘活動，希冀喚起台灣民眾對於環境的重視，同時利用社群影響力及教育落實，向大眾倡議環保理念，改善環境就從日常做起。隨著台灣人口進入高齡化，失智症患者增加更是社會亟需面對的重要課題，失智者照顧協會不遺餘力向患者及家屬提供協助，提升照護品質及知識技能，並透過各種活動，互相關懷、分享經驗，也呼籲大眾多關心家中長輩，預防勝於治療。

TEL表示，公司關注多方議題，對環境與人權尤其重視，希望能夠藉由這筆善款，幫助到有需要的對象，共同推動永續未來的實現，也希望公益組織能夠將善的循環持續下去。

此外，TEL更於今年年初邀請多家組織舉辦義賣活動及講座，積極推廣公益！上百名同仁踴躍響應，積極與組織深入交流，參與投票選出想要捐贈的對象，也紛紛給予溫暖回饋，像是「未來希望挹注公益金在更多組織上，讓公司的心意幫助到更需要的社會角落」、「公益之路長長久久，這類活動有愛心又有意義」讓善舉成為改變社會的一股力量，TEL今後也將持續透過各式活動，為社會做出貢獻。

失智症

延伸閱讀

電子菸難戒…學者示警「比傳統菸草更傷」：心臟病、中風失智風險增

學語言能延緩失智症病程 研究揭3關鍵因素：保持大腦活躍

台南歸仁教會大齋節作關懷湯食包 送暖台南市立醫院醫護

防失智長者走失「這裝置」最有效 北巿申請率僅千分之1

相關新聞

和碩美辦公室鄰輝達總部 童子賢：想談事過馬路就到

和碩強化北美布局，決定擴大美國辦公室規模，選擇落腳加州矽谷的聖克拉拉（Santa Clara），新辦公室今天開幕。和碩董...

TEL 在台響應公益 慨捐百萬助環保與失智長者關懷

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron（簡稱TEL）在台灣長年支持公益活動，持續捐贈公益金回饋社會，將愛心...

黃仁勳造訪鴻海展位 輝達GTC響起Team Taiwan歡呼

輝達執行長黃仁勳今天現身GTC大會展場，參觀鴻海、和碩等展位，向劉揚偉、童子賢致意，以行動力挺台廠；現場響起Team T...

軟銀大併購 AI鏈跟著衝 鴻海有望吃補

日本軟銀集團周三宣布，將以65億美元（約新台幣2,146.23億元）收購以安謀（Arm）架構打造伺服器晶片的半導體設計公...

結盟救英特爾？黃仁勳：沒邀我 否認與超微、博通等設合資公司

外傳台積電將與輝達、博通和超微討論合組一家合資公司，以營運英特爾的晶圓代工事業，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在美國時...

鴻海傳奪三菱電動車訂單 日媒：有望透過合作擴大代工生產規模

日本媒體共同社昨（20）日報導，日本三菱汽車計劃下單給鴻海集團生產電動車，預計最快本月發布相關消息。三菱聲明稿表示，共同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。