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光寶科與雲達再攜手 GTC合推最新GB300伺服器機櫃

中央社／ 美國聖荷西20日電

光寶科與合作夥伴共拓AI商機，此次2025 GTC大會上，與廣達集團旗下雲達科技再度攜手，共同實機展示最新的輝達（NVIDIA）GB300 NVL72平台AI伺服器機櫃。

光寶科說明，此次最新GB300機櫃配置符合NVIDIAMGX架構的系統與33KW電源機箱，能滿足AI多元應用場景，以及高效能運算（HPC）等多種客製化等需求。

光寶科與雲達長期合作，雙方從輝達GH200 GraceHopper超級晶片，到NVIDIA GB200 NVL72平台的釋出，一直合作密切，今年GTC大會，呼應輝達執行長黃仁勳正式發表下世代GB300伺服器，兩家公司再次合作展示次世代AI應用。

光寶科總經理邱森彬表示，人工智慧不僅是科技前沿，更是未來生活核心，隨著不斷增長的運算密度所帶來的能耗挑戰，光寶科協助提供高效節能的解決方案，滿足未來多元的AI應用場景。

雲達科技總經理楊麒令說，生成式AI已成為各行業數位轉型的關鍵推動力，這也創造對AI基礎設施的強大需求，雲達透過與光寶科長期合作，共同建構基於NVIDIA架構的資料中心應用，協助客戶加速AI資料中心部署。

AI NVIDIA 光寶科

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