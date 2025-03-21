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和碩美辦公室鄰輝達總部 童子賢：想談事過馬路就到

中央社／ 加州聖克拉拉20日電
和碩聯合科技董事長童子賢。聯合報系資料照╱記者江碩涵攝影
和碩聯合科技董事長童子賢。聯合報系資料照╱記者江碩涵攝影

和碩強化北美布局，決定擴大美國辦公室規模，選擇落腳加州矽谷的聖克拉拉（Santa Clara），新辦公室今天開幕。和碩董事長童子賢表示，這有兩大意義，一是就近提供客戶更好的服務，其次矽谷是技術創新的集中地，和碩可以藉此獲取最新資訊、掌握機會。

童子賢指出，過去有一陣子，隨著PC、手機等3C產品發展逐漸成熟，電子產品從創新走向量產，發展重心有點轉到中國珠江三角洲、長江三角洲一帶；但這幾年，像是電動車、AI等重大創新皆起源於美國，科技發展重心似乎又轉回來。

他稱讚，矽谷是全球創新密度最高的地方，因此和碩選擇在此設立美國新辦公室。另外還有一個地利之便，新辦公室位在Santa Clara，剛好對望輝達（NVIDIA）總部，童子賢笑稱，如果想談點什麼，過個馬路就到。

童子賢表示，設點代表和碩未來在北美的活動會更多。原本和碩美國辦公室有8名員工，現在已經擴編到15人，幾乎倍增，且接下來還會繼續擴充，除了外派職員，也會增加美國當地的人員雇用。

面對美國總統川普關稅戰，希望吸引更多製造業回流美國，共同執行長鄭光志今天表示，和碩原本在印第安納州就有設立1個維修中心，就近提供客戶支援，維修據點未來可隨時視需求轉為製造據點。而和碩持續評估在美國布建產能的可能性，只是到目前為止未有定案。

和碩近來積極搶進熱門的伺服器市場，本週參加輝達GTC大會，成為金級贊助商，並在會中發表一系列新產品，包括NVIDIA GB300 NVL72解決方案、NVIDIA HGX平台伺服器、搭載RTX PRO 6000GPU的NVIDIA MGX伺服器、人工智慧代理系統JEDI，以及可提升企業營運效率的VSOP虛擬標準作業流程平台等。

童子賢分析，AI發展才剛起步，一開始大家要建infrastructure（基礎設施），因此焦點集中在伺服器，接下來高速公路蓋好後，AI會帶動很多新應用誕生，屆時伺服器與其他邊緣裝置會走向新的均衡發展。對於和碩而言，每個機會都不會錯過。

和碩 童子賢 美國 輝達

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