光寶攜雲達 GTC 展示「NVIDIA GB300 NVL72 平台」AI伺服器解決方案

光寶科技（2301）參與NVIDIA GTC 2025展會，並與全球資料中心與AI解決方案領導供應商雲達科技（QCT, Quanta Cloud Technology）共同實機展示「NVIDIA GB300 NVL72 平台」的AI伺服器機櫃。

這款機櫃配置符合NVIDIA MGX 架構的系統與33kW電源機箱，能滿足AI多元應用場景，以及高效能運算（HPC）等多種客製化等需求。雙方自NVIDIA GH200 Grace Hopper™超級晶片、NVIDIA GB200 NVL72平台的釋出，即展開密切的合作關係，今年繼續在NVIDIA GTC大會上展示次世代AI應用。

光寶總經理邱森彬表示，「AI將重新定義我們的工作方式、以及生活方式。雲達是AI資料中心解決方案的領導者，光寶與雲達致力共同打造次世代NVIDIA架構的資料中心，為不斷增長的運算密度所帶來的能耗挑戰，提供高效節能的解決方案，以滿足未來多元的AI應用場景」。

雲達科技總經理楊麒令表示，生成式 AI 已成為各個行業數位轉型的關鍵推動力，這也創造對 AI 基礎設施的強大需求，雲達科技作為經驗豐富的超大規模基礎設施供應商，與光寶長期合作，共同致力於建構基於NVIDIA（輝達）架構的資料中心應用，透過採用NVIDIA技術，打造符合NVIDIA最新架構、兼具高性能和高能效的加速運算平台，協助客戶加速AI資料中心的部署。

雲達長期深耕雲端資料中心IT基礎設備，始終引領業界，致力於推出最先進的NVIDIA架構解決方案，提供多樣性、可擴展的雲端伺服器方案，針對生成式AI和HPC等多種應用量身訂做最適合的機型。此次透過與光寶合作的NVIDIA MGX的解決方案與技術合作，透過打造高效AI系統，進一步推進資料中心能源管理系統效能，期許為客戶加速布署高效節能的AI資料中心。