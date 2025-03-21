光寶展示助攻新世代 NVIDIA AI 資料中心架構解決方案
光寶科技（2301）今年首度參與GTC 2025盛會，展示專為NVIDIA GB200 NVL72、 NVIDIA GB300 NVL72系統打造的解決方案。
其中，包含以整合式的電源、機櫃和液冷系統，提供高功率密度的電源解決方案，符合NVIDIA Blackwell架構設計，幫助客戶加速新一代AI伺服器機櫃的整合，打造高效節能的資料中心，以應對AI時代日益增長的高階運算需求。
光寶科技總經理邱森彬表示，光寶致力提供完備的整合式電源管理與液冷解決方案，不僅提升了資料中心效能和可靠性，更滿足各種AI應用場景的需求。
此次展中，光寶首度展示：符合NVIDIA MGX機架規格的55 kW機架式電源（Power Shelf）、33kW RU高效率鋰電備份電源系統（BBU）、符合NVIDIA GB300 NVL72的cold plate（水冷板），以及新一代體積縮小的水對氣散熱櫃（Sidecar）、符合NVIDIA MGX NVL72架構之水對水冷卻液分配裝置（120kW in-rack CDU）等方案。
此外，為因應不斷增長的運算密度所需要之功耗，這次特別展出與NVIDIA共同開發的次世代電能機櫃整合方案，首度於GTC展會中亮相。
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