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軟銀大併購 技嘉搭上商機成意外贏家

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

軟銀收購Ampere Computing，讓技嘉（2376）也搭上軟銀的AI大建設商機。技嘉透過子公司技鋼與Ampere合作多年，推出全系列搭載Ampere晶片的AI伺服器，技嘉是Ampere新晶片第一批合作夥伴，並且聯手在海外展出，技嘉以過往合作多年優勢，成為這樁跨國併購意外贏家。

2023年Ampere發表AmpereOne處理器時，技鋼僅為部分客戶提供支援該平台的伺服器。技鋼2024年10月宣布，首批支援完整AmpereOne系列處理器的伺服器產品全面上市，去年底則推出更多新產品。

AmpereOne處理器系列專為雲原生運算設計，具備最多192顆的Ampere自研核心、更多的DDR5記憶體插槽及128 GB/s的PCIe Gen5通道。在虛擬機密度、效能及每瓦效能表現上均具卓越優勢，也廣泛應用於AI推論、數據分析等領域。其核心數量、I/O、記憶體及雲端功能表現出色，滿足雲端運算的多樣需求。

在業績方面，技嘉2024年稅後純益97.88億元，年增106%，創歷史次高，2024年每股稅後純益（EPS）為15.03元，2023年EPS為7.46元。今年隨著人工智慧（AI）伺服器持續大量出貨，業績可望優於去年。

技嘉董事長葉培城之前表示，2024年業績歷經翻倍成長之後，AI伺服器需求已經看到2026年，2025年內部仍訂下高目標的成長，大比例幅度的成長是跑不掉的。

伺服器 技嘉

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