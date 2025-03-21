黃仁勳挺美 採購5,000億美元產品

因應全球關稅戰衝擊，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在美國時間19日表示，輝達供應鏈的生產網絡相當靈活，合作夥伴正與輝達合作，將製造帶回美國。他表示，未來四年將支出總價值5,000億美元，購買在美國生產的晶片和其他電子產品。鑒於美國總統川普的關稅威脅，輝達朝向把供應鏈從亞洲遷回美國。

川普對美國三大貿易夥伴加徵關稅，引發墨西哥、加拿大和中國大陸立即回應。白宮表示，對等關稅預定4月2日生效。黃仁勳在GTC國際記者會上回應媒體問及關稅及美國製造議題時，提出上述看法。

黃仁勳向英國金融時報（FT）表示：「整體而言，在未來四年內，我們將採購總價值達到5,000億美元的電子產品。」「我認為，我們能輕鬆見到其中的數千億美元產品是我們自己在美國製造的。」

輝達供應商網絡彈性很大，在台灣、越南或是墨西哥多處設據點，輝達一直與台積電合作，協助他們準備在美國生產晶片，鴻海和緯創也正與輝達合作把製造帶到境內，長期在美國國內製造是非常可行的。

媒體進一步問，Blackwell或新世代Rubin架構AI晶片的「美國製造」比率是多少？黃仁勳僅回應，「我們有能力在美國實現大量生產，並非全部。」

輝達宣布這項龐大支出計畫之前，包括蘋果在內的其他科技公司也已宣布規模可觀的投資計畫。川普的「美國優先」貿易政策效應，已擴散至全球經濟。