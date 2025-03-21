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鴻海傳奪三菱訂單 合作夥伴裕隆將受惠

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

日本三菱與鴻華先進（2258）合作，將共同開發電動車發展海外市場，這將是鴻華先進的第二款電動車。三菱原本即是裕隆集團的合作夥伴，三菱、鴻海與裕隆集團三方的合作關係促成這項合作。原本鴻華先進的電動車也是由裕隆代工，三菱與鴻華先進合作之後，裕隆代工業務將擴大，業績直接受惠。

據了解，鴻華先進委託裕隆汽車，目前三義工廠也在籌設Model B新型電動車生產線，日本三菱與鴻華先進合作在車型生產稼動經濟效益考量下，預期由裕隆汽車代工三菱海外車款；裕隆集團整合旗下裕隆汽車與中華汽車生產研發製造優勢，協助裕隆汽車生產外銷，為台灣汽車打開國際市場機會。

未來除了持續由納智捷搶攻國內電動車市場，藉由三菱與鴻華先進合作擴展外銷市場，裕隆集團的汽車事業版圖進一步擴大。裕隆代工製造走向國際，台灣自主研發電動車也間接打入全球市場，也代表台灣電動車自主研發與造車工藝具備走向國際的水準，這個合作案對於國內電動車發展具指標意義。

三菱 裕隆集團 電動車

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