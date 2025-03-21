亞馬遜雲端服務大降價 緯創、廣達等台鏈吃補

DeepSeek平價AI模型問世後，催動市場AI晶片需求大增，全球雲端服務供應（CSP）龍頭亞馬遜AWS傳搭載自研AI晶片Trainium的雲端服務大降價，聲稱運算能力媲美輝達（NVIDIA）的主流高階晶片H100，但價格僅為其25%。

業界看好，亞馬遜AWS以雲端服務龍頭廠之姿，力推自研AI晶片雲端服務，不惜大打價格戰搶市，將催動企業用戶訂單激增，AI伺服器需求動能也將節節升溫。

法人指出，緯創（3231）為AWS Trainium平台AI伺服器主機板（L6）供應商，集團旗下緯穎則獨家供應機櫃組裝測試與整機系統（L10、L11），營運受惠大，廣達、英業達也為AWS AI伺服器協力廠，營運雨露均霑。

據外媒The Information報導，AWS為說服雲端客戶使用自研AI晶片而非輝達的產品，大幅壓低價格，AWS客戶端透露，公司近期向其推銷搭載自研晶片Trainium的伺服器，聲稱其運算效能與輝達旗艦產品H100相當，但價格僅為H100的25%。

AWS執行長加曼去年12月時才表示，採用Trainium晶片的客戶，要達到與H100相同的效能，只需支付H100價格的60%至70%。

時隔三個月，Trainium晶片雲端服務價格已降至H100的四分之一，顯示AWS坐穩CSP龍頭地位之際，為降低對輝達AI晶片的依賴，只好祭出殺手鐧搶市，以吸引更多AI開發者採用自家雲端服務產品，擴大自研AI晶片雲端服務市占率。

蘋果一直是Trainium晶片最初採用者及測試者，已採用AWS的Inferentia和Graviton晶片來支援搜尋服務，並傳考慮採用Trainium2晶片來預訓練自家專屬模型。AI新創公司Anthropic也採用Trainium2晶片，優化其生成式AI模型Claude的訓練。

法人看好，今年特殊應用IC（ASIC）伺服器需求將持續轉強，最大動能來自AWS，預估2025年AWS的ASIC伺服器出貨量將成長超過四成。台廠中，緯穎為AWS ASIC伺服器主要供應商，為其Inferentia及Trainium平台的獨家機櫃組裝廠，緯創則供應主機板。

緯穎AWS新一代Trainium2伺服器今年初已正式放量出貨，將成為驅動緯穎2025年營運向上的主要成長動能，且由於先前Trainium伺服器為氣冷版本，緯穎第4季可望量產水冷版本，單價將顯著提升，有利營收增溫。

法人預期，緯穎今年來自AWS的營收貢獻將翻倍大增，營收占比可望由35％左右，進一步拉升至將近五成，躍升第一大客戶。