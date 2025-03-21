伺服器價格 面臨壓力

AI運算需求大增，雲端服務大廠（CSP）正面臨更高成本與高功耗的營運挑戰，催動特殊應用IC（ASIC）需求加溫。亞馬遜AWS以龍頭之姿大幅降價，市場預料，不僅可能改變AI晶片市場價格競爭格局，也將使伺服器價格面臨壓力。

業界人士指出，大型語言模型訓練推理需要大量運算資源，雖然通用型GPU在平行運算方面具有優勢，但功耗高、且在執行特定AI任務時速度較慢，以目前主流的輝達GPU來看，單價更是十分高昂。

也因此，美系四大CSP廠除大量採購GPU擴增AI算力，受到高成本及高功耗雙重因素夾擊，仍積極尋求開發自研AI晶片替代，提升資料中心運算效率，同時也降低對輝達GPU的依賴。

AWS此次首開CSP廠第一槍，AI晶片雲端服務大降價，吸引客戶目光。業界人士指出，AWS大打低價策略，可能會對整體伺服器價格帶來壓力，且對代工廠來說，隨著價格競爭加劇，可能進一步壓縮利潤空間，加上必須投入更多研發資源，以支援不同晶片平台，短期內可能導致成本增加。