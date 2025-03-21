聽新聞
0:00 / 0:00

伺服器價格 面臨壓力

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

AI運算需求大增，雲端服務大廠（CSP）正面臨更高成本與高功耗的營運挑戰，催動特殊應用IC（ASIC）需求加溫。亞馬遜AWS以龍頭之姿大幅降價，市場預料，不僅可能改變AI晶片市場價格競爭格局，也將使伺服器價格面臨壓力。

業界人士指出，大型語言模型訓練推理需要大量運算資源，雖然通用型GPU在平行運算方面具有優勢，但功耗高、且在執行特定AI任務時速度較慢，以目前主流的輝達GPU來看，單價更是十分高昂。

也因此，美系四大CSP廠除大量採購GPU擴增AI算力，受到高成本及高功耗雙重因素夾擊，仍積極尋求開發自研AI晶片替代，提升資料中心運算效率，同時也降低對輝達GPU的依賴。

AWS此次首開CSP廠第一槍，AI晶片雲端服務大降價，吸引客戶目光。業界人士指出，AWS大打低價策略，可能會對整體伺服器價格帶來壓力，且對代工廠來說，隨著價格競爭加劇，可能進一步壓縮利潤空間，加上必須投入更多研發資源，以支援不同晶片平台，短期內可能導致成本增加。

AI 晶片 雲端服務

延伸閱讀

輝達GTC舉行「台灣之夜」晚宴 黃仁勳與施崇棠大啖美食

黃仁勳談中國市場：輝達遵守法律 支持各國發展AI

半導體業籲制定歐盟晶片法2.0 台灣成範例

看好輝達技術前瞻性 蔡力行：聯發科一開始就All in

相關新聞

結盟救英特爾？黃仁勳：沒邀我 否認與超微、博通等設合資公司

外傳台積電將與輝達、博通和超微討論合組一家合資公司，以營運英特爾的晶圓代工事業，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在美國時...

鴻海傳奪三菱電動車訂單 日媒：有望透過合作擴大代工生產規模

日本媒體共同社昨（20）日報導，日本三菱汽車計劃下單給鴻海集團生產電動車，預計最快本月發布相關消息。三菱聲明稿表示，共同...

軟銀大併購 AI鏈跟著衝 鴻海有望吃補

日本軟銀集團周三宣布，將以65億美元（約新台幣2,146.23億元）收購以安謀（Arm）架構打造伺服器晶片的半導體設計公...

亞馬遜雲端服務大降價 緯創、廣達等台鏈吃補

DeepSeek平價AI模型問世後，催動市場AI晶片需求大增，全球雲端服務供應（CSP）龍頭亞馬遜AWS傳搭載自研AI晶...

鴻海傳奪三菱訂單 合作夥伴裕隆將受惠

日本三菱與鴻華先進合作，將共同開發電動車發展海外市場，這將是鴻華先進的第二款電動車。三菱原本即是裕隆集團的合作夥伴，三菱...

麥肯錫最新報告：台半導體業估值比美低五成

全球管理顧問公司麥肯錫於昨（20）日發布最新研究報告，指出台灣上市公司估值倍數顯著低於美國，其中主要產業如半導體等的交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。