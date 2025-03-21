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麥肯錫最新報告：台半導體業估值比美低五成

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
圖／經濟日報提供
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全球管理顧問公司麥肯錫於昨（20）日發布最新研究報告，指出台灣上市公司估值倍數顯著低於美國，其中主要產業如半導體等的交易倍數也偏低。麥肯錫針對台灣上市公司如何提升估值提出六大建議，包括採用投入資本報酬率（ROIC）為衡量及追蹤績效的主要指標、展開計畫式購併等。

麥肯錫表示，台股從2023年1月初至今年3月初，指數上漲61％，主要是因大型企業在半導體、AI與資料中心等具吸引力終端市場業務展望。但去年台灣上市公司的估值倍數仍顯著低於美國，從2012年以來皆是如此，僅在過去兩年才超越歐洲同業。尤其如果進一步聚焦半導體、工業與電子製造，以及高科技業這三大產業，估值折價的情況更加明顯。

麥肯錫台北分公司副董事合夥人陳妍穎說，台灣半導體業的估值倍數，與美國同業相比於過往約低30％，甚至在去年差了50％。

麥肯錫台北分公司總經理朱名武強調，研究顯示，台灣企業估值偏低的主因在於成長與ROIC兩方面表現不佳。若能將重點放在強化這兩項，台灣企業應能趕上全球同業的估值水準。

麥肯錫因此提出六大建議，建議台灣企業把ROIC當成主要指標，追求數位成長，重新分配成長、計畫式併購、靈活管理現金，提高透明度等六項措施。

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