中科不放棄儘速完成交地！ 興農球場土地已完成過戶台積電

攸關中科二期擴建的興農公司與會員球證補償爭議協商破局，中科管理局表示，「仍不放棄儘速完成交地作業」，包括已為興農球證會員爭取信託專戶，呼籲雙方繼續理性協商；另外興農球場土地也已完成過戶，台積電（2330）可啟動核配土地前置行政作業。

據了解，儘管中科管理已宣布，原訂第1季交地的時程被迫展延，但相關行政作業程序仍依法持續進行。其中，中科已和最大地主興農公司完成土地過戶，後續將依契約協調點作業。

另外，中科管理局也通知台積電，可進行核配土地前置行政作業，包括提出建廠規劃及租地申請等。

興農公司20日與會員權益促進會代表及其委任律師等人二度協商，並公布球證收回方案。但興農提出的補償價格雖已提高，仍與會員的期待尚有落差，中科已為會員爭取信託專戶，並專款專用，呼籲雙方再繼續理性協商，尋求共識，創造雙贏。

針對興農公司與會員間的球證補償議題，中科也就法律面提出三點意見：

首先，依民法第349條規定，興農公司既已出售持有土地予國家，本應擔保第三人（會員）對於買方不得主張任何權利，應負責妥善處理球證回收問題；且興農公司亦已明確如上承諾。

其次，中科向興農公司價購土地，並非收購該公司，故無適用公司法承受公司之權利義務；興農公司處分資產之行為，不影響該公司與球證會員間之債權債務關係。

第三，球證之發行，係由興農公司收取相關費用並與會員簽訂契約，雙方為債權債務關係；依民法第199條規定並參考實務判決，債權債務之主體以締約之當事人為準。依法應由興農公司及會員雙方持續溝通，尋求解決方案。

中科強烈呼籲興農公司與球證會員繼續理性協商，尋求合理共識。但如雙方對球證收回的價格仍無法獲得共識，中科建議亦可循法律途徑解決，訴請法院公正裁決。