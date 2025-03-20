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合富與晉弘攜手共同開拓智慧醫療市場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
合富-KY與晉弘攜手共同開拓智慧醫療市場。侯思蘋/攝影
合富-KY與晉弘攜手共同開拓智慧醫療市場。侯思蘋/攝影

合富-KY（4745）與晉弘於20日宣布正式簽署策略性合作框架協議，開啟雙方在智慧醫療領域的深度合作。透過商業策略合作，結合合富的醫療通路行銷專長，以及晉弘在創新醫療器材開發技術上的優勢，雙方將共同推動產品開發與市場推廣，提供全方位智慧醫療解決方案。

合富是目前唯一一家兩岸雙上市的醫療企業，也是華人市場上最大的醫療通路公司，主要產品範圍為科技和服務的創新模式，如引進高尖端醫療設備、配套方案支援專家遠程醫療、推出臨床專科診療 AI 輔助系統、提供醫院精細化運營管理服務等。此次與晉弘合作，合富醫療控股董事長王瓊芝表示，合富的強項在於發掘好產品，並把產品推廣到市場上，而晉弘則能夠研發出好產品，雙方對於智慧醫療的理念一致，聯手合作能創造顯著綜效。

晉弘則以系統設計及 AI 技術見長，提供包含數位醫學影像診斷裝置、軟體和技術服務的解決方案。晉弘董事長鄭竹明指出，晉弘的業務涵蓋數位醫療、遠距醫療、居家醫療照護及精準治療等四大領域，並且在醫學法規認證及臨床試驗方面也投入了大量資源，合富深耕醫療市場，能夠提供臨床的需求與反饋，讓晉弘開發更切合臨床所需的創新產品。

此外，合富入股晉弘位於東莞的子公司-東莞晉弘醫療器械設備有限公司(東莞晉弘)，取得51%的股權。東莞晉弘成為兩間公司的合資公司後，將扮演醫療器材製造與臨床需求收集的交流平臺。合富表示，未來合富負責市場銷售的開發運營、尋訪兩岸臨床專家對診療設備或耗材的需求及建議回饋，晉弘則負責產品研發、支持在地化生產及取證，雙方攜手推動業務發展。

合富-KY與晉弘攜手共同開拓智慧醫療市場。合富/提供
合富-KY與晉弘攜手共同開拓智慧醫療市場。合富/提供

合富 董事長 醫療器材

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