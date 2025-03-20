中科二期興農球場球證談判破局 中科宣布：原訂第1季交地被迫展延

中科台中二期園區擴建案，最大地主興農高爾夫球場與會員間的球證補償問題，20日下午協調談判再度破局，中科管理局傍晚宣布，原訂第1季交地給台積電（2330）建廠的規劃，確定將被迫展延，至於要延多久，仍無定數。

對於中科二期園區擴建確定展延，甚至可能進入司法程序，業界擔心有可能加速台積電發展重心持續往南移動，而攸關台積電2奈米以下先進製程的台中建廠案也將再度延宕，不利大台中整體經濟發展。

中科管理局表示，中科台中園區擴建二期屬於國家重大經濟建設，有其推動期程，土地取得作業均已完成法定程序，只剩下球證議題尚未解決。

中科管理局強烈呼籲興農公司與球證會員繼續理性協商，尋求合理共識，但如雙方對球證收回的價格，仍無法獲得共識，中科管理局建議亦可循法律途徑解決，訴請法院公正裁決。

為提供台積電先進製程設廠用地，中科價購取得興農高爾夫球場用地，但球場會員球證如何補償？興農和會員權益促進會今天再次碰面協調。

興農並提出新的收購球證方式，以近三年的會員證交易均價收購，每張63.1至78.9萬元不等；但促進會不同意，認為這不僅是台積電已決定設廠的「崩盤價」，也是「施捨價」，並認為應依附近5座球場近三年的交易均價收購才合理。

促進會鑑於談判破裂，下午除了由律師針對興農和中科管理局立即提出「請求徵收補償費」民事告訴，也表示將擇日發動大規模抗爭。

促進會說，這麼做有兩個意義：一是藉由提告使中科對興農的撥款停止；第二是使中科的價購方式和金額曝光，讓社會公評。

興農委任律師陳益軒則說，興農會員球證並非如其他球場的股東制，而是擊球權，且政府未對球證有任何補償。但為了國家建設，興農願意以比原本每張會員證14萬元保證金更高的價格「代墊購回」，並以近三年的會員證交易均價收購。

陳益軒說，這是興農的善意，即使促進會不認同，但近日會正式行文通知會員知悉，並展開後續的相關作業手續，有認同的會員仍可接洽辦理。興農公司仍待中科管理局依約完成給付款項後，始得正式開始執行。