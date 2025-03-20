台積中科二期設廠生變？中科聲明：第一季交地被迫展延

對於中科擴建二期計畫的興農公司與會員球證補償爭議，興農公司與會員權益促進會代表及其委任律師二度協商破局，中科管理局發表聲明，中科已為會員爭取信託專戶，並專款專用，呼籲雙方再繼續理性協商，尋求共識，創造雙贏。

中科聲明表示，台中園區擴建二期屬於國家重大經濟建設，有其推動期程，土地取得作業均已完成法定程序，只剩下球證議題尚未解決，原本預定第一季交地的規畫，將被迫展延。中科就興農公司與會員求證補償問題，提出法律意見如下。

一、依民法第349條規定，興農公司既已出售持有土地予國家，本應擔保第三人（會員）對於買方不得主張任何權利，應負責妥善處理球證回收問題，且興農公司亦已明確如上承諾。

二、中科向興農公司價購土地，並非收購該公司，故無適用公司法承受公司之權利義務。興農公司處分資產之行為，不影響該公司與球證會員間之債權債務關係。

三、球證之發行，是由興農公司收取相關費用並與會員簽訂契約，雙方為債權債務關係。依民法第199條規定並參考實務判決，債權債務之主體以締約之當事人為準。依法應由興農公司及會員雙方持續溝通尋求解決方案。

中科強烈呼籲興農公司與球證會員繼續理性協商，尋求合理共識。惟如雙方對球證收回之價格仍無法獲得共識，中科建議亦可循法律途徑解決，訴請法院公正裁決。