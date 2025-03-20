快訊

亮牌？傳普亭希望川普承認「5地主權」屬俄國領土 克宮發聲

「橘子」未到案成李文宗延押理由？ 律師轟檢方亂扯：2人涉案部分無關

炒高麗菜「千萬別加水」！ 老饕揭4關鍵秘訣：輕鬆復刻鼎泰豐

瑞利光智能於輝達GTC 2025大會展示創新AI智能製造技術

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
瑞利光智能參展Nvidia GTC 2025，發布AI MioC技術利用先進的人工智慧算法優化MicroLED的製造過程。圖／瑞利光智能提供
瑞利光智能參展Nvidia GTC 2025，發布AI MioC技術利用先進的人工智慧算法優化MicroLED的製造過程。圖／瑞利光智能提供

瑞利光智能(RVI)，這家專注於AI智能製造與矽光子技術的台灣新創公司，在Nvidia的GPU技術大會（GTC 2025）上發表全球首個以AI驅動的MicroLED智能製造技術「AI MioC」，引起全球科技界的廣泛關注與肯定。

在GTC2025，NVIDIA執行長黃仁勳正式宣布推出Spectrum-X光子共封裝光網絡交換機，支持AI工廠規模擴展至百萬GPU，節能3.5倍，可靠性提升10倍，攜手多家行業領軍企業，共同推動AI技術革新。這是搭載台積電的最新CPO(CPO, Co-Packaged Optics)技術。而瑞利光智能的矽光子通訊光源製造技術，也在GTC2025也獲得了業界的高度評價，證明了公司在矽光子光通訊技術的領先地位。

瑞利光智能此次發布的AI MioC技術利用先進的人工智慧算法優化MicroLED的製造過程，不僅提高了產能效率，同時也降低了生產成本，突破MicroLED產業的量產瓶頸外．這個技術生產的MicroLED陣列，也能為下一代矽光子通訊提供更高效、更經濟的光源解決方案，將給業界示範「以AI製造AI」能帶來高速迭代的正向循環。

瑞利光智能的創辦人何志浩與何志祥，兄弟二人共同回台創業，結合在矽光子和半導體產業的豐富經驗，推動這一突破性技術。

何志祥表示：「在GTC2025中，黃仁勳的演講等同正式宣布：在這波AI晶片浪潮中，算力最佳化勢必仰賴矽光子，並需從晶片與主機板層級（chip-to-chip與board-to-board）的光通訊進行全面整合。MicroLED矽光子同時提升未來CPO的整合度、運算能力、散熱與可靠度。」

何志浩特別強調選擇正確戰略的重要性，並將RVI比喻為「在賽車上掛上噴射引擎」，預示這項創新將改變整個行業規則。AI MioC技術的成功不僅標誌著MicroLED製程技術上的突破，更象徵瑞利光智能對推動台灣科技產業前行的承諾已然實現。

何志浩表示，透過參加Nvidia GTC 2025大會，瑞利光智能不僅展示其技術實力，也加深與全球科技社群的連結，為未來的商業合作與技術發展奠定了堅實的基礎。公司期待未來能將AI MioC技術應用於更廣泛的產業，並繼續在AI智能製造領域中領先全球。

瑞利光智能在Nvidia GTC 2025發布AI MioC技術獲國際關注。圖／瑞利光智能提供
瑞利光智能在Nvidia GTC 2025發布AI MioC技術獲國際關注。圖／瑞利光智能提供

AI 黃仁勳

延伸閱讀

看懂輝達GTC門道了嗎？分析師點名看好四大亮點及概念股

輝達GTC舉行「台灣之夜」晚宴 黃仁勳與施崇棠大啖美食

陳其邁參加GTC大會為AI產業找機會 體驗機器人Blue

雙鴻打進液冷快接頭供應鏈 獲輝達認證通過

相關新聞

台積中科二期設廠生變？中科聲明：第一季交地被迫展延

對於中科擴建二期計畫的興農公司與會員球證補償爭議，興農公司與會員權益促進會代表及其委任律師二度協商破局，中科管理局發表聲...

英業達智慧傷口軟體取證半年成功商轉 落地新光醫院

英業達（2356）智慧醫材布局再下一城，英愛膚智慧傷口軟體取證半年成功商轉，今年已落地新光醫院，協助全院傷口診治流程AI...

經濟部表揚節水 日月光年省40萬噸獲「企業組特優」

台灣氣候不穩、用水彌足珍貴，經濟部積極表揚節水企業！經濟部20日舉行「113年節約用水績優單位」頒獎典禮，其中日月光以每年可節水40萬...

台積電變美積電？經長：「這六種」情況將不予核准對外投資

朝野立委關切台積電（2330）赴美投資。經濟部長郭智輝20日在立法院經濟委員會表示，台積電赴美投資須經過經濟部投審會審查...

AI 與半導體資安將有新突破！資策會與 DEKRA 德凱簽署戰略合作

資策會與DEKRA德凱集團及旗下安華聯網科技20日正式簽署戰略合作備忘錄，攜手推動AI人工智慧與半導體資安認驗證的發展。...

日月光以 AI 賦能與綠色轉型引領永續未來 攜手高雄共創智慧城市  

日月光（3711）高雄廠致力落實半導體產業與環境永續之間的平衡，積極推動智慧化與綠色轉型，企盼成為發展封測的應用能量，達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。