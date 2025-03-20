瑞利光智能於輝達GTC 2025大會展示創新AI智能製造技術

瑞利光智能(RVI)，這家專注於AI智能製造與矽光子技術的台灣新創公司，在Nvidia的GPU技術大會（GTC 2025）上發表全球首個以AI驅動的MicroLED智能製造技術「AI MioC」，引起全球科技界的廣泛關注與肯定。

在GTC2025，NVIDIA執行長黃仁勳正式宣布推出Spectrum-X光子共封裝光網絡交換機，支持AI工廠規模擴展至百萬GPU，節能3.5倍，可靠性提升10倍，攜手多家行業領軍企業，共同推動AI技術革新。這是搭載台積電的最新CPO(CPO, Co-Packaged Optics)技術。而瑞利光智能的矽光子通訊光源製造技術，也在GTC2025也獲得了業界的高度評價，證明了公司在矽光子光通訊技術的領先地位。

瑞利光智能此次發布的AI MioC技術利用先進的人工智慧算法優化MicroLED的製造過程，不僅提高了產能效率，同時也降低了生產成本，突破MicroLED產業的量產瓶頸外．這個技術生產的MicroLED陣列，也能為下一代矽光子通訊提供更高效、更經濟的光源解決方案，將給業界示範「以AI製造AI」能帶來高速迭代的正向循環。

瑞利光智能的創辦人何志浩與何志祥，兄弟二人共同回台創業，結合在矽光子和半導體產業的豐富經驗，推動這一突破性技術。

何志祥表示：「在GTC2025中，黃仁勳的演講等同正式宣布：在這波AI晶片浪潮中，算力最佳化勢必仰賴矽光子，並需從晶片與主機板層級（chip-to-chip與board-to-board）的光通訊進行全面整合。MicroLED矽光子同時提升未來CPO的整合度、運算能力、散熱與可靠度。」

何志浩特別強調選擇正確戰略的重要性，並將RVI比喻為「在賽車上掛上噴射引擎」，預示這項創新將改變整個行業規則。AI MioC技術的成功不僅標誌著MicroLED製程技術上的突破，更象徵瑞利光智能對推動台灣科技產業前行的承諾已然實現。