英業達攻「四足機器人」 看好多領域應用商機、擴大布局

隨著全球人口老化，勞動力轉型需求增加，帶動機器人市場更加蓬勃！代工大廠英業達（2356）在AI智慧機器人領域深耕多年，也憑藉成熟的機器人作業系統(ROS)開發經驗，在市場上頗富盛名，而公司也於近日透露，團隊持續看好「四足機器人」市場的應用潛力，不局限於高精度製造，也能進一步支援救援、監控等高風險場景，為全球各行業提供更高效且安全的AI解決方案。

據國際機器人聯合會(IFR)估計，全球工業機器人市場價值已達165億美元。其中，相比傳統輪式或履帶式機器人，四足機器人優越的地形適應能力及穩定性，能靈活適應更複雜的環境，無論是救災現場、建設工地，還是智慧物流及智慧製造等場景，均能發揮關鍵作用。

在人工智慧的快速發展之下，機器人產業迎來前所未有的商機。其中，四足機器人能廣泛應用的特性，成功成為發展潛力股。例如在崎嶇不平、情況險惡的救災現場中，相較於人形機器人，四足機器人更有能力負重，運行也更加穩定。換言之，它能深入危險環境，執行搜尋、檢測與評估等任務，並提供即時數據協助救援隊伍，有效減少人員風險、提升救援效率，因此救援場景的應用也是國際關注重點。

看好AI智慧機器人的潛在商機，英業達布局相關技術，積極發展機體運動(Locomotion)、感知(Perception)、操控性(Manipulation)及機器人作業系統(ROS) 的開發能力，目前已將各項技術導入旗下智慧工廠，加速生產效能。同時，投入四足機器人的AI技術研發，持續擴大應用，以搶得先機。

英業達AI機器人團隊於2024年10月赴阿布達比，參加國際賽事IEEE-RAS四足機器人挑戰賽(Quadruped Robot Challenge)，以深度強化學習結合最新趨勢Sim-to-Real(從模擬到現實)算法，大幅提升AI模型在真實世界中的適應性。在旋轉坡道、砂礫地面等重重關卡之下，奪得「遠端操控(Teleoperation Control)」第三名佳績。

英業達表示，現場賽事十分考驗團隊的研發功底及應變能力。例如團隊現場寫視覺檢測功能，使機器人能自動辨識QR-Code、標籤等訊息，判讀危險事件。此外，藉模擬環境中深度強化學習訓練，加上Domain Randomization技術隨機化地形、物理參數與感知噪聲，提升非結構化環境適應性，以克服地形不規則、環境變數多的問題，展現機器人自主運行及環境適應力，穩定運行在真實世界中。