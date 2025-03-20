快訊

金秀賢不忍了！提告金賽綸家屬、橫豎研究所 聲明文全面開戰

萬眾矚目！ 日媒曝：三菱汽車將委託鴻海生產電動車

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

日月光以AI賦能與綠色轉型引領永續未來 攜手高雄共創智慧城市

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光高雄廠參加2025智慧城市展，展區主視覺「∞」以更宏觀的聯合國SDGs永續發展指標，傳達致力推動綠色轉型的概念。圖／日月光提供
日月光高雄廠參加2025智慧城市展，展區主視覺「∞」以更宏觀的聯合國SDGs永續發展指標，傳達致力推動綠色轉型的概念。圖／日月光提供

日月光高雄廠致力落實半導體產業與環境永續之間的平衡，積極推動智慧化與綠色轉型，企盼成為發展封測的應用能量，達成循環經濟與綠色創新技術發展，透過創新技能的逐步實現，今(20)日於智慧城市展高雄廠的展覽中，展示半導體智慧大樓的先進科技，以及廢水智能AI化、廢棄物循環再造等綠色創新的顯著突破，間接促進國內產業交流，鏈結國際力量，共同推動城市永續交流及發展。

日月光參加智慧城市展的盛會邁入第四年，呼應2025年主題「數位與綠色雙軸轉型」，展示高雄廠導入全面AI的智慧大樓，打造高效智慧工廠，透過成熟的自動化技術，整合垂直、水平自動化，智慧管理簡化流程，以及AI整合廠務系統，以達精簡製程全面智控，幫助營運效率提升也減少資源消耗，成為智慧城市可持續發展貢獻之力量。

日月光展區主視覺「∞」以更宏觀的聯合國SDGs永續發展指標，傳達致力推動綠色轉型的概念，以全席投影裝置創意展示企業社會責任影片，喚起民眾對永續議題的重視；民眾在參觀展區的同時，可透過現場互動體驗親自感受AI影像辨識應用於工程作業，藉以了解承攬商AI風險辨識模組於廠區的應用，大幅提升施工作業的安全性並促進更好的合作關係。

隨著全球減碳、淨零發展的步伐加快，半導體產業的綠色轉型成為關鍵議題，日月光從製程、設備優化等多方面著手，並透過技術創新與供應鏈廠商合作，有效降低碳排放並邁向永續目標，也能與高雄市政府的政策協同發展，促進高雄市持續發展，打造低碳、智慧、綠色的未來，實現城市和產業的雙重升級。

左起為台北市電腦公會監事會召集人胡書賓，日月光高雄廠廠務營運總處處長易良翰，高雄市政府副市長林欽榮，日月光高雄廠職安處處長顏俊明，象牙海岸聖佩德羅副市長 KARAMOKO Mamadou，齊力引領永續未來 ，攜手高雄共創智慧城市。圖／日月光提供
左起為台北市電腦公會監事會召集人胡書賓，日月光高雄廠廠務營運總處處長易良翰，高雄市政府副市長林欽榮，日月光高雄廠職安處處長顏俊明，象牙海岸聖佩德羅副市長 KARAMOKO Mamadou，齊力引領永續未來 ，攜手高雄共創智慧城市。圖／日月光提供

AI 日月光 智慧城市

延伸閱讀

日籍婦高雄人行道挨撞 兒重申除照顧家人別無他想

經濟部表揚節水 日月光年省40萬噸獲「企業組特優」

高雄智慧城市展 日月光展示AI整合系統

高雄智慧城市展開幕 林欽榮：展現大南方科研實力

相關新聞

台積電變美積電？經長：「這六種」情況將不予核准對外投資

朝野立委關切台積電（2330）赴美投資。經濟部長郭智輝20日在立法院經濟委員會表示，台積電赴美投資須經過經濟部投審會審查...

英業達智慧傷口軟體取證半年成功商轉 落地新光醫院

英業達（2356）智慧醫材布局再下一城，英愛膚智慧傷口軟體取證半年成功商轉，今年已落地新光醫院，協助全院傷口診治流程AI...

經濟部表揚節水 日月光年省40萬噸獲「企業組特優」

台灣氣候不穩、用水彌足珍貴，經濟部積極表揚節水企業！經濟部20日舉行「113年節約用水績優單位」頒獎典禮，其中日月光以每年可節水40萬...

AI 與半導體資安將有新突破！資策會與 DEKRA 德凱簽署戰略合作

資策會與DEKRA德凱集團及旗下安華聯網科技20日正式簽署戰略合作備忘錄，攜手推動AI人工智慧與半導體資安認驗證的發展。...

日月光以 AI 賦能與綠色轉型引領永續未來 攜手高雄共創智慧城市  

日月光（3711）高雄廠致力落實半導體產業與環境永續之間的平衡，積極推動智慧化與綠色轉型，企盼成為發展封測的應用能量，達...

陳其邁參觀研華2025 GTC 大會攤位

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）參加輝達（NVIDIA）2025 GTC 大會，並於工業AI、醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。