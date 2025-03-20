日月光以AI賦能與綠色轉型引領永續未來 攜手高雄共創智慧城市

日月光高雄廠致力落實半導體產業與環境永續之間的平衡，積極推動智慧化與綠色轉型，企盼成為發展封測的應用能量，達成循環經濟與綠色創新技術發展，透過創新技能的逐步實現，今(20)日於智慧城市展高雄廠的展覽中，展示半導體智慧大樓的先進科技，以及廢水智能AI化、廢棄物循環再造等綠色創新的顯著突破，間接促進國內產業交流，鏈結國際力量，共同推動城市永續交流及發展。

日月光參加智慧城市展的盛會邁入第四年，呼應2025年主題「數位與綠色雙軸轉型」，展示高雄廠導入全面AI的智慧大樓，打造高效智慧工廠，透過成熟的自動化技術，整合垂直、水平自動化，智慧管理簡化流程，以及AI整合廠務系統，以達精簡製程全面智控，幫助營運效率提升也減少資源消耗，成為智慧城市可持續發展貢獻之力量。

日月光展區主視覺「∞」以更宏觀的聯合國SDGs永續發展指標，傳達致力推動綠色轉型的概念，以全席投影裝置創意展示企業社會責任影片，喚起民眾對永續議題的重視；民眾在參觀展區的同時，可透過現場互動體驗親自感受AI影像辨識應用於工程作業，藉以了解承攬商AI風險辨識模組於廠區的應用，大幅提升施工作業的安全性並促進更好的合作關係。