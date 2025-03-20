台灣大強化影視內容投資 推「商業編劇人才養成計畫」

台灣大哥大（3045）近年積極投資影視內容，並推動台灣影視內容與原創IP進軍全球市場，20日台灣大宣布，推出電信業第一個專為編劇人才打造的「商業編劇人才養成計畫」，以創新的「2+1年培育模式」，每月提供穩定的經濟支持，讓懷抱編劇夢的創作者無須擔憂生計，安心投入創作，更有進修課程申請，以及國內外產業實戰機會，三大面向入手，全方位扶植具備創意視野與商業潛力的編劇人才，推動台灣影視內容與原創IP進軍全球市場，讓台灣故事被世界看見。

台灣大指出，將從文策院「TCCF PITCHING 提案大會」年度入選項目中，遴選2名最具商業潛力的編劇，提供為期兩年，總額超過300萬元的經濟支持，讓創作者安心投入內容開發。

此外，台灣大指出提供自由選擇劇本醫生、編劇工作坊等專業課程，幫助提升創作能力。第三年則透過產業媒合，接觸商業市場，由三立電視、瀚草影視等戰略合作夥伴提供實習與指導，並根據實際項目需求，進一步提供美國、日本等影視製作公司的交流機會，協助內容創作者站上國際舞台。

台灣大總經理林之晨表示，台灣內容若要再上一層樓，更多優秀的「編劇」是關鍵。然而，許多懷抱編劇夢的創作者，卻面臨現實的經濟壓力，無法專注在沉澱與累積，發展出真正能征服市場的重量級劇本，發起「商業編劇人才養成計畫」的初衷，正是為了解決這一困境。

林之晨指出，如同個人於2023年推動的「Jamie's Gapyear Program」，提供100萬元基金，讓21歲學生休學1年全心實踐創業夢。這次，台灣大也為內容創作者打造專屬養成計畫，每月提供穩定的經濟支持、專業課程資源及國際產業連結，讓有志於大編劇家的創作者，能無後顧之憂地追逐One Piece。

林之晨表示，，台灣大推動編劇養成計畫，不只是培育優秀編劇，更希望讓更多台灣原創故事被世界看見。相信台灣的豐富文化底蘊與創意人才，加上台灣大眾多國際頂尖內容產業夥伴的學習機會，能催生影響全球的IP作品，讓本土內容在國際市場佔有一席之地。

台灣大哥大內容發展副總鄭偉柏表示，編劇是影視產業鏈的上游起點，具備商業思維的編劇人才及富含市場元素的劇本、IP，更是提升台灣內容產業競爭力的關鍵資源。長期以來，台灣的編劇人才缺乏穩定進入市場的機會，需要更健康、完善的養成與就業環境，並傳授商業思維。台灣大希望透過這項計畫，結合多方影視產業資源，讓編劇不只是寫出具商業價值的好故事，更能夠讓作品落地、被投資、進入市場形成正向循環。

此外，為開創更多跨國製作與發行的機會，台灣大表示，也前往亞洲最大型的影視娛樂盛會香港國際影視展（FILMART)），開創更多國際合作。未來台灣大將積極參與國際影展與市場活動，拓展合作夥伴，讓台灣的故事不僅能夠被全球觀眾看見，並開拓更多跨國合製、國際發行與產業鏈整合的契機，創造「內容力量，無限可能」。