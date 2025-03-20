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精誠資訊攜手鄧白氏與玉山銀行 擴大碳管理布局

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
精誠於自主研發的碳管理系統平台導入鄧白氏的全球ESG數據，提供企業涵蓋碳盤查計算至 ESG 評鑑的一站式解決方案。圖／精誠資訊提供
精誠於自主研發的碳管理系統平台導入鄧白氏的全球ESG數據，提供企業涵蓋碳盤查計算至 ESG 評鑑的一站式解決方案。圖／精誠資訊提供

精誠（6214）20日宣布，攜手美商鄧白氏戰略合作，結合精誠系統整合與軟體開發專長，於自主研發的碳管理系統平台導入鄧白氏的全球ESG數據，提供企業涵蓋碳盤查計算至ESG評鑑的一站式解決方案，鎖定台灣及東南亞地區的中小企業市場商機。

精誠資訊MEGA SI生態長暨資深副總經理詹伊正表示，與鄧白氏攜手合作，將其覆蓋全球8,200萬家企業及台灣超過42萬家企業的 ESG 數據，與精誠系統平台串接，協助企業降低永續資訊的收集門檻和成本，提供可信的第三方數據，進一步優化永續改善策略。

精誠與鄧白氏此次戰略合作內容，包含整合精誠開發的「中小企業碳管理平台」與美商鄧白氏的「ESG永續數據」，共同打造從碳盤查計算到ESG評鑑的一站式平台。

該系統平台以簡化碳盤查流程為核心，企業僅需輸入使用的資源數據，即可快速完成碳排放計算，並透過儀表板掌握自身碳排放狀況。同時，可透過鄧白氏ESG產業數據分析、ESG Rating機制，在符合國際六大永續準則下，協助企業了解其產業平均值，並與同業ESG數據進行比較，有助企業全面了解自身ESG表現，並串聯鄧白氏「ESG永續標章」進行永續揭露。

玉山銀行作為產業倡議夥伴，積極發展永續金融，為鼓勵企業投入永續轉型，促進產業升級，亦建立碳資料管理工具，鼓勵尚未進行碳盤查的企業，加速收集及管理碳排資料；對於已進行碳盤查的企業，則結合永續轉型平台專家團隊，協助優化永續資料品質。

ESG 玉山銀行 精誠

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