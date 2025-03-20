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英業達智慧傷口軟體取證半年成功商轉 落地新光醫院

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
新光醫院整形外科主任林育賢分享院內導入英愛膚智慧傷口軟體經驗。圖／英業達提供
新光醫院整形外科主任林育賢分享院內導入英愛膚智慧傷口軟體經驗。圖／英業達提供

英業達（2356）智慧醫材布局再下一城，英愛膚智慧傷口軟體取證半年成功商轉，今年已落地新光醫院，協助全院傷口診治流程AI化、數位化及自動化，未來更將進一步簽署合作備忘錄，衝刺智慧醫療動能。

英業達表示，英愛膚智慧傷口軟體已由單一科室的臨床應用，拓展至全院、居家等使用情境，逐步擴大服務範圍，減輕醫護作業負擔，提升傷口病患照護品質。研發團隊預估，本計畫可提升90%會診診斷與處置建議效率，並增加10%傷口照片合格率，減少醫護人員庶務性工作25%紀錄填寫時間。

據統計，醫院一年傷口診治數量平均高達兩萬筆，每年成長15%，面對傷口診治供需失衡的課題，英業達AI智慧醫療團隊與新光醫院整形外科林育賢主任多次商談後，決心攜手優化院內既有流程，導入英業達的 AI 智慧傷口軟體，輔助更多非專科醫護人員判讀傷口，也進一步優化整體工作流程，將全院傷口病患診斷與照護推向AI化、數位化及自動化。

為更貼近實際需求，研發過程中，英業達AI智慧醫療團隊聆聽第一線醫護人員的心聲，也積極與院內資訊單位協作，評估現行醫療系統與平台狀態，將英愛膚智慧傷口軟體無痛導入院內，並結合多年來的 AI 研發製造能力與軟硬體整合經驗，規劃建置其他AI與軟體服務。

英業達表示，未來雙方將以傷口診治應用為基礎，簽署合作備忘錄，擴大AI判讀傷口應用範疇，建立更精準、更全面的慢性與急性傷口的診治服務流程。

英業達 醫護人員

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