英業達智慧傷口軟體取證半年成功商轉 落地新光醫院

英業達（2356）智慧醫材布局再下一城，英愛膚智慧傷口軟體取證半年成功商轉，今年已落地新光醫院，協助全院傷口診治流程AI化、數位化及自動化，未來更將進一步簽署合作備忘錄，衝刺智慧醫療動能。

英業達表示，英愛膚智慧傷口軟體已由單一科室的臨床應用，拓展至全院、居家等使用情境，逐步擴大服務範圍，減輕醫護作業負擔，提升傷口病患照護品質。研發團隊預估，本計畫可提升90%會診診斷與處置建議效率，並增加10%傷口照片合格率，減少醫護人員庶務性工作25%紀錄填寫時間。

據統計，醫院一年傷口診治數量平均高達兩萬筆，每年成長15%，面對傷口診治供需失衡的課題，英業達AI智慧醫療團隊與新光醫院整形外科林育賢主任多次商談後，決心攜手優化院內既有流程，導入英業達的 AI 智慧傷口軟體，輔助更多非專科醫護人員判讀傷口，也進一步優化整體工作流程，將全院傷口病患診斷與照護推向AI化、數位化及自動化。

為更貼近實際需求，研發過程中，英業達AI智慧醫療團隊聆聽第一線醫護人員的心聲，也積極與院內資訊單位協作，評估現行醫療系統與平台狀態，將英愛膚智慧傷口軟體無痛導入院內，並結合多年來的 AI 研發製造能力與軟硬體整合經驗，規劃建置其他AI與軟體服務。

英業達表示，未來雙方將以傷口診治應用為基礎，簽署合作備忘錄，擴大AI判讀傷口應用範疇，建立更精準、更全面的慢性與急性傷口的診治服務流程。