快訊

金秀賢不忍了！提告金賽綸家屬、橫豎研究所 聲明文全面開戰

萬眾矚目！ 日媒曝：三菱汽車將委託鴻海生產電動車

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

發展原創IP 台灣大推編劇人才養成計畫

中央社／ 台北20日電

台灣大哥大今天宣布推出「商業編劇人才養成計畫」，以「2+1年培育模式」，每月提供經濟支持，還有進修課程申請，及國內外產業實戰機會，培育編劇人才，推動台灣影視內容、原創IP進軍全球市場。

台灣大哥大今天透過新聞稿表示，將推動「商業編劇人才養成計畫」，預計從文策院「TCCF PITCHING提案大會」年度入選項目中，遴選2名具商業潛力的編劇，提供為期兩年，總額超過新台幣300萬元的經濟支持，讓創作者安心投入內容開發。

此外，台灣大表示，提供自由選擇劇本醫生、編劇工作坊等專業課程，幫助提升創作能力，第3年則透過產業媒合，接觸商業市場，由三立電視、瀚草影視等戰略合作夥伴提供實習與指導，並根據實際項目需求，進一步提供美國、日本等影視製作公司的交流機會，協助內容創作者站上國際舞台。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣內容若要再上一層樓，更多優秀的「編劇」是關鍵。然而，許多懷抱編劇夢的創作者，卻面臨現實的經濟壓力，無法專注在沉澱與累積，發展出真正能征服市場的重量級劇本，發起「商業編劇人才養成計畫」的初衷，正是為了解決這一困境。

台灣大哥大 新台幣 日本

延伸閱讀

恐怖慎入！《沉默之丘f》最新預告釋出 實體版限定鐵盒女主角面目全非

泓德能源與台灣大哥大共推智慧能源管理解決方案

香港國際影視展揭幕 文策院率90家台灣業者參展

陳奕迅睽違12年重返高雄巨蛋！台灣大哥大、MyVideo用戶優先提早1天通關搶票

相關新聞

台積電變美積電？經長：「這六種」情況將不予核准對外投資

朝野立委關切台積電（2330）赴美投資。經濟部長郭智輝20日在立法院經濟委員會表示，台積電赴美投資須經過經濟部投審會審查...

英業達智慧傷口軟體取證半年成功商轉 落地新光醫院

英業達（2356）智慧醫材布局再下一城，英愛膚智慧傷口軟體取證半年成功商轉，今年已落地新光醫院，協助全院傷口診治流程AI...

經濟部表揚節水 日月光年省40萬噸獲「企業組特優」

台灣氣候不穩、用水彌足珍貴，經濟部積極表揚節水企業！經濟部20日舉行「113年節約用水績優單位」頒獎典禮，其中日月光以每年可節水40萬...

AI 與半導體資安將有新突破！資策會與 DEKRA 德凱簽署戰略合作

資策會與DEKRA德凱集團及旗下安華聯網科技20日正式簽署戰略合作備忘錄，攜手推動AI人工智慧與半導體資安認驗證的發展。...

日月光以 AI 賦能與綠色轉型引領永續未來 攜手高雄共創智慧城市  

日月光（3711）高雄廠致力落實半導體產業與環境永續之間的平衡，積極推動智慧化與綠色轉型，企盼成為發展封測的應用能量，達...

陳其邁參觀研華2025 GTC 大會攤位

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）參加輝達（NVIDIA）2025 GTC 大會，並於工業AI、醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。