集邦：3月下旬面板價格續漲 但漲幅收斂

集邦科技（TrendForce）20日公布3月下旬面板價格預測，TrendForce研究副總范博毓表示，因電視品牌廠庫存偏高，對於第2季面板需求可能下滑的雜音已經出現。但3月下旬報價續漲，惟漲幅已收斂。

TrendForce研究副總范博毓表示，3月份電視面板需求目前雖然仍穩定，但以北美終端市場來看，在超級盃銷售結束後，2月份起需求就開始走弱，加上關稅的不確定因素高，有可能導致消費趨向保守。而中國大陸雖有以舊換新政策的帶動，但政策帶動的需求已逐漸出現鈍化的效應，加上自4Q24至1Q25，品牌客戶持續維持高採購動能，導致目前品牌的終端庫存水位都有偏高的趨勢，對於第2季面板需求可能下滑的雜音已經出現。面板廠當然已經意識到這樣的風險，因此持續討論需要執行產能調控的可能時間點與幅度，以希望維持住整體供需狀態穩定。不過就目前觀察，在預期需求走弱的態勢下，電視面板價格的漲勢有開始收斂的跡象。以3月份的電視面板價格走勢來看，32吋預估上漲0.5美元。43吋預估上漲1美元。50吋持平，55吋，65吋與75吋皆上漲1美元。

在監視器部分，因為電視面板在第1季的需求不錯，面板價格維持上漲趨勢，加上面板廠持續醞釀漲價的氛圍，目前預估MNT面板價格有機會在3月份全面上漲，且漲幅稍有擴大。不過品牌客戶目前對於未來需求展望以及關稅等因素的影響仍多有疑慮，因此漲幅的接受度上仍與面板廠有明顯落差，雙方在議價上仍持續角力中。整體而言，以3月份的MNT面板價格走勢來看，Open Cell面板預估上漲0.2~0.3美元。面板模組價格，21.5吋FHD預估上漲0.2美元，23.8吋FHD預估上漲0.2~0.3美元，27吋FHD預估上漲0.1~0.2美元。

范博毓指出，NB面板需求在第1季表現相對平淡，但品牌客戶考量對未來幾個季度需求不確定因素仍多，不排除對面板需求有持續作下調的可能性之下，大部分面板廠會將出貨市占率的維繫以及客戶關系的鞏固作為首要考量，因此對於面板價格是否上漲的態度並不強求，品牌客戶目前也多半能接受價格持平的想法。在買賣雙方想法趨近一致的狀況下，預估3月份的面板價格將持續維持持平態勢。