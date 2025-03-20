經濟部表揚節水 日月光年省40萬噸獲「企業組特優」

台灣氣候不穩、用水彌足珍貴，經濟部積極表揚節水企業！經濟部20日舉行「113年節約用水績優單位」頒獎典禮，其中日月光以每年可節水40萬噸，獲得企業組特優獎，另外還有美光台中二廠MTB年均節水30萬噸、南亞節水5.2萬噸等。公部門也有板橋郵局、退輔會、與彰化縣衛生局等部會得獎。

日月光引管理系統

經濟部20日舉行「113年節約用水績優單位」頒獎典禮，獲獎的有機關組：板橋郵局、退輔會苗栗縣榮民服務處、彰化縣衛生局；學校組；成功大學、嘉義市興嘉國小、嶺東科大；產業組：日月光一廠（K9）、美光半導體台中二廠MTB、南亞丙二酚廠、中龍鋼鐵軋鋼廠；商業組：佳里奇美醫院、竹北遠百、新北聯醫三重院區。

其中，日月光透過ISO46001水資源效率管理系統，學習用水評估與盤查，還將洗滌水塔用水導入純水再生（粗鹽）廢水的回收利用，還可將生產機台有藥汁清洗水回收、設立有藥酸性廢水回收系統，降低自來水取用，因此每年可節約40萬噸、減少排放6.3萬噸二氧化碳、每年節水531萬元。

成大獲學校組特優

成功大學則透過更換省水器材、用水設備監測、改善空調設備、回收水再利用，並建立用水清查、查漏制度與用水管制減量、節水績效考核等，創造每年節省3.5萬噸、減少排放5488公噸，還有每年節省45.74萬水費，因此獲得學校組特優獎項。

經濟部常務次長賴建信表示，台灣之前因為百年大旱，找水非常不容易，加上之前台南大旱時，宜蘭竟下大雨，台灣水資源分配的時間與空間分布不均下，節水顯得更加重要。他指出，如今國際提倡「Water Positive」觀念，節水也要有正效益，盼公私部門都能以此念實施節水計畫，讓省水動作能讓其他領域也跟著受惠。

【更多精采內容，詳見 】