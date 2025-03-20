台積電變美積電？經長：「這六種」情況將不予核准對外投資

朝野立委關切台積電（2330）赴美投資。經濟部長郭智輝20日在立法院經濟委員會表示，台積電赴美投資須經過經濟部投審會審查，目前台積電未送件，台積電若有影響國安等六情況，就不會核准它對外投資。

郭智輝並表示，半導體海外投資「N-1」審查原則是自然而存在的，任何企業赴海外投資，一定是想要獲利賺錢，不會把不穩定的製程移到海外。

郭智輝表示，依照規定，國外投資若影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響、違反國際條約或協定義務、侵害智慧財產權、違反勞動基準法引發重大勞資糾紛尚未解決、破壞國家形象，只要符合上述六項情形之一，經濟部將不予核准。

國民黨立委賴士葆質詢表示，只要更換幾個董事，台積電未來是否可能變成「美積電」？郭智輝說，就專業角度來說，「不可能」，他在半導體相關領域從業50年，可以很肯定的報告台積電不可能變成美積電，學術上的機率也很小。

民進黨立委陳亭妃、國民黨立委張嘉詢問，郭智輝事前到底有沒有掌握台積電赴美投資案？郭智輝說明，總統、國安會、行政院、經濟部等單位都有參與台積電赴美投資案的相關過程，但每個單位負責、分工不一樣，台積電赴美投資案會由經濟部投資審議會把關。