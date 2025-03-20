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台積電變美積電？經長：「這六種」情況將不予核准對外投資

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝上午到立法院經濟委員會列席報告業務概況並備質詢。記者林伯東／攝影
經濟部長郭智輝上午到立法院經濟委員會列席報告業務概況並備質詢。記者林伯東／攝影

朝野立委關切台積電（2330）赴美投資。經濟部郭智輝20日在立法院經濟委員會表示，台積電赴美投資須經過經濟部投審會審查，目前台積電未送件，台積電若有影響國安等六情況，就不會核准它對外投資。

郭智輝並表示，半導體海外投資「N-1」審查原則是自然而存在的，任何企業赴海外投資，一定是想要獲利賺錢，不會把不穩定的製程移到海外。

郭智輝表示，依照規定，國外投資若影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響、違反國際條約或協定義務、侵害智慧財產權、違反勞動基準法引發重大勞資糾紛尚未解決、破壞國家形象，只要符合上述六項情形之一，經濟部將不予核准。

國民黨立委賴士葆質詢表示，只要更換幾個董事，台積電未來是否可能變成「美積電」？郭智輝說，就專業角度來說，「不可能」，他在半導體相關領域從業50年，可以很肯定的報告台積電不可能變成美積電，學術上的機率也很小。

民進黨立委陳亭妃、國民黨立委張嘉詢問，郭智輝事前到底有沒有掌握台積電赴美投資案？郭智輝說明，總統、國安會、行政院、經濟部等單位都有參與台積電赴美投資案的相關過程，但每個單位負責、分工不一樣，台積電赴美投資案會由經濟部投資審議會把關。

台積電 經濟部 郭智輝

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