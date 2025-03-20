資策會攜手DEKRA德凱 推動AI與半導體資安認驗證

資策會與DEKRA德凱集團及旗下安華聯網科技今天簽署戰略合作備忘錄，攜手推動AI與半導體資安認驗證的發展。資策會表示，雙方將共同開發AI評估與驗證工具，建立半導體業的資安評估與認驗證實驗室，並推動先進晶片資安培訓計畫。

資策會去年開始跟DEKRA德凱進行合作，致力打造數位信任與安全的生態系。資策會今天發布新聞稿，透過這次簽署MOU，雙方合作從智慧移動安全擴展到AI安全與晶片的資安認驗證，提升台灣在全球AI與半導體資安領域的競爭力。

代表資策會簽約的副執行長蕭博仁指出，在AI與半導體資安領域，唯有透過國際合作與標準接軌，才能確保台灣產業在全球供應鏈中保持競爭優勢。很高興跟DEKRA德凱集團合作，強化台灣在半導體與AI領域的資安能力。

針對推動晶片產業的安全與合規發展項目上，資策會人工智慧研究院將協助開發可應用在晶片安全合規性文件評估的AI工具，透過AI模型的導入，能快速分析晶片技術文件與國際標準要求的差異，辨識潛在技術缺漏風險，並生成具一致性與高效率的評估報告。

資策會指出，這不僅能提升整體檢測作業效率，也有助於降低人為誤差。透過AI技術建立新一代晶片安全合規文件的評估與驗證工具，協助廠商在產品開發初期就掌握風險，有效縮短產品驗證時程。

資策會資安科技研究所（資安所）也扮演重要角色，資安所長李榮三指出，資安所是國內唯一具備晶片安全測試能力的實驗室，擁有豐富的晶片安全開發經驗；而DEKRA則在國際上具有深厚的晶片安全輔導與檢測方面背景。未來將共同著力在技術創新與專業培訓，建立更安全的半導體生態系統。