富采強攻車用光源市場 將於4月16日至18日參加 Touch Taiwan 2025

富采（3714）在車用光源領域憑藉其子公司的導入經驗，透過合併實現資源整合與技術升級，進一步強化市場布局，並滿足不斷增長的市場需求。富采將於4月16日至18日參加Touch Taiwan 2025，展出完整車用光源解決方案，涵蓋車內外顯示、座艙氛圍與智能感測應用，展現其在車用市場的技術領先優勢，助力產業升級轉型。

隨著全球車用市場逐漸朝向智慧化與高端化發展，汽車不再僅僅是一種交通工具，而成為個性化與數位化的移動享樂空間。然而，由於車用市場的高價值和高安全標準，供應商必須具備豐富的實績和完整的解決方案，才能贏得車用大廠的合作機會。

富采近期宣布合併晶元光電與隆達電子，聚焦於車用、先進顯示、智能感測及AI光通訊等「3+1」高附加價值領域。此舉將提升研發效率，強化上游的磊晶與晶粒技術，以及下游的封裝與模組整合，提供更具競爭力的創新方案，加速拓展車用市場版圖。

富采同時在車用光源領域展現了多項創新技術。首先，富采利用Micro LED與Mini LED技術打造的高分區ADB車燈，能精準控制數百至數千個獨立分區光點，提高行車安全性，並支持圖形與訊息顯示。

此外，富采的Micro LED透明顯示車窗具備70%穿透率和2000尼特的高亮度，確保強光下信息清晰可見；同時，全彩Mini LED天窗則提供80%的高穿透率，增強沉浸式車艙氛圍。

在智能氛圍燈方面，富采與Innova Semi合作開發了全球首款具動態溫度補償功能的車外氛圍燈及IC模組，並融入盲點偵測技術，以增強警示效果及行車安全性。針對個性化和品牌識別需求，富采的智能車外矩陣式顯示技術支持單像素級光控，能動態顯示車輛訊息及品牌標誌，並有效減少光線干擾。

最後，隨著歐盟在2024年推行駕駛監控系統（DMS）規範，富采的弱紅曝IR LED及VCSEL方案不僅有效降低視線干擾，還能提升感測靈敏度，進一步確保駕駛安全。而在新能源車推動的背景下，富采的Mini LED直下式背光技術則更是提升了車載顯示的需求與效率。

富采通過這些技術創新和市場策略，正穩步推進其在車用市場的布局，致力於滿足未來不斷增長的智能化需求，並為消費者帶來更安全、更便捷的駕駛體驗，法人表示相當看好其後市的應用發展。