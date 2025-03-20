高雄智慧城市展 日月光展示AI整合系統

2025高雄智慧城市展今天起一連3天在高雄展覽館展開，日月光展示高雄廠導入全面AI的智慧大樓，落實永續成果，以AI整合廠務系統，提升營運效率也減少消耗資源。

日月光高雄廠表示，近年大力推動半導體產業與環境永續之間的平衡，此次參展展示半導體智慧大樓的先進科技，以及廢水智能AI化、廢棄物循環再造等綠色創新突破，成果促進國內產業交流，共同推動城市永續交流及發展。

日月光今年4度參加智慧城市展，此次呼應2025年主題「數位與綠色雙軸轉型」，展示高雄廠導入全面AI的智慧大樓，打造高效智慧工廠，透過成熟的自動化技術，整合垂直、水平自動化，智慧管理簡化流程，以及AI整合廠務系統，以達精簡製程全面智控，提升營運效率並減少資源浪費。

日月光指出，針對空污防治以AI優化設備，提供更精確的空氣質量數據，實現即時反應、預警和自動化控制，推動更加智能化和靈活的空污防制工作。

此外，為提高水處理效率，升級智能膜濾系統、廢水智能AI，結合先進科技與環境保護，降低能源消耗、並提升水資源的可持續利用；高雄廠與供應商跨界協力進行廢棄物循環的合作，循環再利用資源化技術深化，關注廢膠條、塑膠物質的回收與再利用，還重視降低能源消耗和減少污染。

日月光今年展區主視覺為「∞」，日月光說明，此次以聯合國SDGs永續發展指標，傳達致力推動綠色轉型的概念，以投影裝置創意展示企業社會責任影片；民眾在參觀展區的同時，可透過現場互動體驗親自感受AI影像辨識應用於工程作業，藉以了解承攬商AI風險辨識模組於廠區的應用，大幅提升施工作業安全性。

日月光強調，隨著全球減碳、淨零發展的步伐加快，半導體產業的綠色轉型成為關鍵議題，日月光從製程、設備優化等多方面著手，並透過技術創新與供應鏈廠商合作，有效降低碳排放並邁向永續目標，也能與高雄市政府合作，共同為低碳、智慧、綠色的未來努力。