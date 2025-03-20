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趨勢科技將 AI 模型與代理轉成開放原始碼

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

網路資安解決方案業者趨勢科技20日宣布，將Trend Cybertron這套專為加速主動式資安代理發展而設計的AI模型與代理框架轉成開放原始碼。身為最早開發的特化網路資安大型語言模型（LLM）之一，它能讓全球企業和研究人員無償取得最先進的網路資安功能。經特化的Trend Cybertron模型是採用Llama 3.1所微調，可使用NVIDIA NIM推論微服務在NVIDIA加速的基礎架構上快速穩定部署。

趨勢科技營運長Kevin Simzer表示，Trend Cybertron所持續學習的資料來源，是專為威脅偵測及防範最佳化而微調。藉由最高品質的資料與NVIDIA的AI專業能力，得以實現主動式資安防護，預測及防範威脅。這項創新不僅將嘉惠客戶，同時也讓整個數位連網世界變得更加安全。

全球企業都在努力創新和成長，卻被資安的挑戰、零散的單一面向解決方案，以及大量威脅壓得喘不過氣。面對如此複雜的環境，企業有必要化被動為主動。以NVIDIA AI為核心的Trend Cybertron將不再追著威脅跑，而是透過聰明、自行判斷的AI代理來預測及回應威脅。

NVIDIA策略性企業合作夥伴副總裁Pat Lee指出，憑藉著理解、推理及採取行動的能力，AI代理將為企業提供一套新式網路資安工具。採用Trend Cybertron模型與框架打造並使用NVIDIA AI的AI資安代理，能即時分析大量資料來偵測潛在威脅、動態適應、自主回應。

為了將這項願景營運化，趨勢科技的代理式AI策略採用了NVIDIA AI軟體作為基礎來加快網路資安自動化，協助企業主動管理風險，提供資源掃描、風險評估、基於優先次序的推理。

Trend Cybertron是專為主動管理威脅而設計，擁有業界最廣、來自全球2.5億個感測器的威脅情報。能從趨勢科技雲端取得即時的網路資安情報來解讀使用者查詢、產生行動計畫、執行全面性風險評估，最終提供量身訂做的建議與最佳實務原則來保護企業的AI系統。

NVIDIA提供了支援與AI微服務來開發與部署該模型。趨勢科技已對Trend Cybertron模型進行訓練及最佳化來執行推論，並使用NVIDIA DGX超級電腦來縮短模型微調所需的時間。Trend Cybertron目前內含一個80億參數的AI模型以及一個初步特化的AI代理，還有更多可擴充其網路資安能力的模型和代理正在開發當中。未來也規劃了一個更大、更先進、擁有700億參數的模型，以應付未來的網路資安挑戰。

AI NVIDIA 資安

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