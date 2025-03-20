遠通倡議亞太道路收費聯盟 ITS Taiwan 與泰紐印簽署 MOU

亞洲規模最大的物聯網產業展會—「2025智慧城市展」18日於台北登場，以「數位與綠色雙軸轉型（Digital and Green Transformation）」為主題，匯聚超過2,000個展位。遠通電收攜手子公司遠創智慧與中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）於19日共同舉辦「國際智慧運輸高峰會」並簽下簽署「亞太道路收費聯盟（Asia-Pacific Road User Charging Alliance）」合作備忘錄(MOU)。

遠創智慧與中華智慧運輸協會（ITS Taiwan），會中由ITS Taiwan理事長施義芳代表台灣，與泰國、紐西蘭、印度等國之ITS協會理事長與代表，在現場近200位與會貴賓的見證下共同簽署「亞太道路收費聯盟（Asia-Pacific Road User Charging Alliance）」合作備忘錄(MOU)，以「淨零智慧交通需求管理」為主題，為解決各國交通日漸壅塞現況提出具體解決方案，共同促進亞太區域永續交通發展。

展望未來，聯盟成員將輪流主辦「亞太道路收費論壇」，提供政策制定者、產業專家及交通領域人士交流平台，持續探討ETC系統、擁擠費（Congestion Pricing）、道路收費定價（Road User Pricing）等議題，並積極研究AI與大數據科技應用於智慧收費模式，應對邁向永續交通之路所面對之挑戰。

施義芳表示，台灣在科技與智慧交通領域的實力早已獲得國際肯定。去(2024)年ITS Taiwan攜手台北市政府，代表台灣成功擊敗澳洲布里斯本，取得2029智慧運輸世界大會主辦權。本次成為「亞太道路收費聯盟」的一員，將持續展現「Taiwan Can Help！」精神，加速智慧交通技術在亞太地區的應用，也為全球交通運輸減碳目標提供更具體的行動方案。

遠通電收執行董事兼總經理張永昌以ITS Taiwan常務監事身份致詞時表示，亞太道路收費聯盟的成立，有助於台灣在這區域平台上持續將ETC與ITS的成功實證經驗分享給亞太各國。未來也將持續拓展海外市場並深化國際合作，推動創新且永續的道路收費機制，提升交通運輸效率與公平性，同時為實現淨零道路的願景貢獻力量。

泰國自2021年起與遠通電收合作，於當地新建的M81及M6高速公路導入ETC系統，總長近300公里，規劃設置28座收費門架，將分別於今年第三季及明年完工。此外，泰國M9高速公路自2022年導入ETC，已有超過66萬名車主登記使用，駕駛平均行駛速率提升1.8倍，每車道每小時可增加43%車流量，收費站前壅塞情況改善達95%。泰國ITS協會理事長Tongkarn Kaewchalermtong表示，落實道路收費是一項深具變革性的政策，不僅能優化交通流量，更能確保交通基礎設施的永續資金來源。聯盟將致力於推動道路收費技術的發展與實施策略，並與國際最佳實務接軌。

除了泰國，印度已在國道44號設立6座ETC試點，並評估在其他高速公路採用台灣RFID與AI車牌辨識技術，擴大ETC應用。此外，遠創智慧今年也積極爭取協助印度政府及收單銀行發展智慧收費方案。印度ITS協會理事長Akhilesh Srivastava表示，聯盟的成立象徵全球交通領域知識交流的深化與道路收費領域的創新，是邁向淨零運輸的重要里程碑。相信透台印ITS協會的緊密合作，為雙方智慧交通系統帶來創新發展。

紐西蘭 ITS 協會理事長Armin Guttke表示，加入此聯盟對於透過區域合作推動高效的道路收費解決方案至關重要，不僅有助提升交通管理效能，亦能實現經濟、環境與社會永續發展。

針對ETC國際市場的拓展挑戰，遠創智慧國外事業處副總吳忠潔表示，成功進軍海外市場不僅仰賴技術與設備輸出，更需深入市場調研、靈活應對當地需求，並與在地夥伴建立長期合作關係，以確保業務永續發展。他強調，保持開放思維與創新精神，是智慧交通產業持續突破的關鍵。

此次MOU的簽署，象徵亞太區域智慧交通合作邁向新里程，透過聯盟平台深化交流，共創智慧、永續的未來交通發展藍圖。